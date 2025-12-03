Společné maturitní práce se neruší. Mění se způsob zadání, vysvětluje resort školství

O zrušení možnosti psát společné maturitní práce informoval minulý týden server Novinky.cz. Možnost týmové spolupráce v rámci jednoho projektu podle ministerstva školství zůstává, projekty stále může definovat ředitel školy. "Změna se týká především zpřesnění zadání a hodnocení jednotlivých částí projektu. Každý žák musí mít přesně vymezenou svou část, kterou samostatně zpracuje, obhájí a za kterou bude hodnocen," uvedl resort na svém webu.
Každý žák ale musí mít podle resortu samostatné a jasně definované zadání. Obhajoba práce je individuální a hodnocení se vztahuje ke konkrétní části práce, kterou žák zpracoval. Všechny práce musí dostat vlastní posudek vedoucího a oponenta.
"Cílem je zvýšit transparentnost a objektivitu hodnocení, bez narušení týmové spolupráce mezi žáky," uvedlo ministerstvo. Maturitní práce mohou žákům nahradit zkoušku z předmětu v rámci profilové, tedy školní části maturity.
Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury, druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Ve školní části maturity je pro všechny povinná zkouška z českého jazyka. Pokud si žáci ve státní části maturity zvolí cizí jazyk, skládají ve školní části povinně také zkoušku z něj.
Studenti se dále přihlašují k dalším dvěma nebo třem povinným školním zkouškám ze školní nabídky, počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělávání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu. Školní část maturity může mít formu písemné, praktické či ústní zkoušky, maturitní práce s obhajobou či jejich kombinace.
Pro maturanty se od tohoto školního roku rozšiřuje možnost nahradit zkoušku školní části maturity certifikátem, kromě jazyků by mohlo jít například i o informatické znalosti. Jaké certifikáty lze uznat, stanoví ředitel školy.
Žáci mají nově také možnost konat školní maturitu formou takzvané komplexní profilové práce. Ta může mít podle ministerstva podobu praktického výstupu ve spolupráci se zaměstnavateli. "Také zde je důležitá jasná definice zadání a individuální hodnocení každého žáka," uvedl resort.
Podstatou komplexní profilové práce je, že žák zpracováním jediné práce a její obhajobou propojí všechny zkušební předměty, které by jinak konal samostatně, vyplývá z webu státní organizace Cermat. "Žák při využití profilové práce ostatní zkoušky nekoná," stojí na webu Cermatu, který mimo jiné organizuje státní maturity.