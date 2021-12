Společně, ale bezpečně. Experti radí, jak strávit Vánoce s minimálním rizikem nákazy

Epidemie koronaviru před vánočními svátky sice už několik dní slábne, stále však v úterý testy odhalily takřka 12 tisíc nových případů. Odborníci navíc varují, že vánoční svátky mohou být pro vývoj epidemie rizikové kvůli setkávání celých rodin. Oslovení experti ale tvrdí, že za dodržení některých opatření se lze i o Vánocích setkávat tak, aby nebezpečí nákazy bylo co nejmenší.

Advent a vánoční čas je spjatý s návštěvou rodiny a blízkých. Podobně jako v celém roce však platí, že pokud se člověk necítí dobře anebo pociťuje některé z příznaků covidu, měl by raději zůstat doma. Oslovení odborníci se shodují, že pro co nejbezpečnější společné Vánoce je potřeba udělat hned několik věcí - být očkovaný, otestovat se a několik dní před svátky omezit sociální kontakty.

Nezávislá Mezioborová skupina pro epidemické situace upozorňuje, že Vánoce jsou pro vývoj epidemie nebezpečné zejména z toho důvodu, že lidé se setkávají s někým jiným než po zbytek roku. "Při zásadní změně kontaktních vzorců, k jakým dochází v období Vánoc, vzniknou nové kontakty mezi lidmi, kteří nejsou chráněni imunitou, a nakaženými. Zvlášť rizikové na období Vánoc je zvýšení kontaktu napříč generacemi, kdy se setkávají celé rodiny včetně prarodičů," uvádí skupina ve svém stanovisku.

Vakcinolog Daniel Dražan ale tvrdí, že vánoční svátky je možné strávit bezpečně i v širším rodinném kruhu, pokud se dodržují určité zásady. V ideálním případě by měli být všichni účastníci sešlosti očkovaní. I u nich by však bylo vhodné, aby se před rodinnými návštěvami otestovali. Očkování totiž nezaručuje, že se daný člověk nenakazí nebo že nenakazí někoho jiného, ačkoliv je toto riziko nižší.

"Čím blíže k setkání se test udělá, tím lépe. A zejména je to vhodné, když se testuje před setkáním neočkovaných, a hlavně více rizikových osob, mezi které patří senioři, chronicky nemocní či těhotné ženy," říká Dražan.

Mezioborová skupina pro epidemické situace však upozorňuje, že testy mají určitou vypovídající hodnotu jen omezenou dobu. "Použití antigenních testů u osob bez symptomů je ideální bezprostředně před kontaktem nebo návštěvou. PCR testy poskytují užitečnou informaci o malém riziku infekčnosti přibližně do dvou dnů od odběru," uvádí skupina ve svém stanovisku.

Podle genetika Jana Pačese není nevhodné použít i samotesty. "Nic není stoprocentní, ale dobře provedené samotesty jsou určitě lepší než se netestovat vůbec," říká Pačes. K tomu, aby se před Vánoci lidé otestovali, vyzval na tiskové konferenci také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Takový postup zvolí i Pačes s rodinou. "Naše čtyřgenerační rodina se letos na Vánoce sejde v deseti lidech, mimo mimina jsme všichni očkovaní, většina i třetí dávkou. Na Štědrý den ráno před setkáním se všichni otestujeme antigenními samotesty. Rybovku si poslechneme pod širým nebem. Před odjezdem na hory jsme všichni objednáni na PCR test. Nikdo se nechystáme během svátků ani těsně před nimi na hromadnou akci s lidmi, se kterými se nevídáme pravidelně," popisuje genetik Pačes plán své rodiny na bezpečné Vánoce.

Vakcinolog Dražan vysvětluje, že lidé by měli být obezřetní hlavně v případě, kdy se setkávají s lidmi z rizikových skupin seniorů, chronicky nemocných či těhotných žen. "Je potřeba si uvědomit, že riziko závažného průběhu nemoci je mnohem vyšší u osoby, která spadá do rizikových skupin a je očkovaná, než u osoby, která do rizikových skupin nespadá a očkovaná není," vysvětluje.

I Pačes zdůrazňuje, že při návštěvě někoho z rizikové skupiny je potřeba být obezřetný. "Test, raději PCR, a správně nasazená rouška riziko přenosu viru sníží. Pomůže také setkání v otevřeném prostoru, třeba na společné procházce, když je to možné. Tělesný kontakt a doteky jsou důležité, ale v tomto případě bych se jim raději vyhnul," doporučuje Pačes.

Podle Pačese je respirátor spolu s očkováním a testy další vrstvou ochrany, pokud mají lidé pochybnosti, zdali jsou skutečně neinfekční. "Když si vyhodnotíme rizika a pro jistotu se rozhodneme i pro respirátory, tak je určitě nutné je nosit po celou dobu, jinak to nedává smysl," zdůrazňuje Pačes.

Pokud se však jedná o setkání bez rizikových jedinců, je podle Dražana možné z některých preventivních kroků slevit. "Na události, kde budou všichni očkovaní a nikdo nebude spadat do rizikové kategorie, není nezbytné nosit během setkání respirátory," tvrdí Dražan.

Určité nebezpečí pro rizikové skupiny představují zejména děti, které v posledních dnech tvořily až třetinu všech nových potvrzených případů koronaviru. "Starší děti jsou s ohledem na přenos infekcí nyní nejrizikovější. Ideálně by měly být všechny nad 12 let očkované, pokud ne, je potřeba dodržovat popsaná opatření v závislosti především na přítomnost rizikových osob při setkání. Děti do dvou let by neměly nosit roušky a nemusí dodržovat žádná opatření," vysvětluje Dražan.

Kromě očkování a testování platí ještě další obecné zásady. Ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) vydalo sérii doporučení, kterými by se měli lidé během svátků řídit. Lidé by podle nich, pokud to bude možné, měli upřednostnit setkání na čerstvém vzduchu před návštěvou u někoho doma. "Když budete se svými blízkými v jedné místnosti, dbejte na pravidelné větrání, nejlépe každých dvacet minut alespoň na pět minut," doporučovalo dále ministerstvo.