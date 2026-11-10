Rozhodnutí vlády? Okamura přiznal, že spojenci české vojáky na obří cvičení nepozvali

Ukazuje se, že po nástupu vlády Andreje Babiše (ANO) a příchodu SPD na ministerstvo obrany se spojenci od Česka odvracejí. To se projevilo i při nynějším velkém cvičení Koalicja 26.2 v Polsku. Byť Tomio Okamura nejdřív tvrdil, že se vojáci manévrů neúčastní „na základě rozhodnutí naší vlády,“ po dotazech Aktuálně.cz svá slova upravil. Česko prý nebylo ani osloveno, aby na cvičení dorazilo.
„Nepodporujeme válku, podporujeme mír,“ sdělil Tomio Okamura (SPD), předseda sněmovny, ve videu na sociálních sítích. Vysvětloval tak to, proč se Česká republika nezapojí do právě probíhajícího vojenského cvičení Koalicja 26.2.
Pod vedením Londýna a Paříže armády 11 zemí od pondělka drilují, jak by vypadalo jejich společné nasazení na poválečné Ukrajině v rámci mnohonárodnostní mise MNF-U. V Polsku, nad Rumunskem a v západní části Rudého moře nacvičují, jak by dokázaly odstrašit Rusko a udržet mír i bez přítomnosti amerických jednotek.
Zatímco dvě tisícovky vojáků s technikou vyslalo Polsko, o dalších 2800 lidí ve zbroji se podělily Velká Británie, Francie, Španělsko či Nizozemsko. Manévrů se účastní nejen těžká pozemní technika, ale třeba i nadzvukové stroje Eurofighter Typhoon britského královského letectva RAF.
„Česká republika se na základě rozhodnutí naší vlády takového cvičení nezúčastní,“ prohlásil ještě Okamura ve videu na svém Facebooku. Deník Aktuálně.cz proto už v pondělí oslovil jak kabinet, tak ministerstvo obrany. Dosud ale nikdo z nich na Okamurova slova nereagoval.
Kredit Česká klesá
Jak už reportér zjistil dříve, není jasné, jestli Praha vůbec dostala pozvánku, aby se do manévrů Koalicja 26.2 jako plnohodnotný partner zapojila. Kvůli nedostatečným obranným výdajům, zpomalené modernizaci a odklonu od pomoci Ukrajině totiž klesá kredit Česka mezi západními spojenci.
„Zásadní otázkou také je, zda vůbec byla Česká republika do tohoto cvičení přizvána. V posledních měsících se potýkáme s tím, že do některých společných spojeneckých projektů je těžší se dostat,“ popsal pro Aktuálně.cz jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany.
A právě tuhle verzi v úterý potvrdil sám Tomio Okamura, když se jej redakce ptala na další podrobnosti ohledně české absence na velkých manévrech. „Ministerstvo obrany nebylo oficiálně pozváno k účasti na mezinárodním vojenském cvičení Koalicja 26.2, které probíhá ve dnech 9. až 22. listopadu 2026 v Polsku za účasti jedenácti států,“ přiznal Okamura.
Armáda: Cvičení se účastníme, jsme ve štábu
V textové zprávě Okamura dále píše: „Příslušníci Armády České republiky se tohoto cvičení v Polsku nezúčastní, neboť jejich účast nebyla zařazena do schváleného plánu zahraničních cvičení na příslušný rok.“
Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, přesto není úplně pravda, že by čeští vojáci k nynějším spojeneckým manévrům neměli přístup. Techniku ani samotnou sílu do pole sice pražský generální štáb nevyslal, ale přesto ví, co se na místě děje a jaké výzvy společné nasazení přináší.
„Armáda České republiky se cvičení Koalicja 26.2 účastní na štábní úrovni prostřednictvím svých příslušníků působících na operačních velitelstvích v Paříži a v Lyonu,“ vysvětluje Vladimír Holas, mluvčí generálního štábu.
„Účast na tomto cvičení přirozeně vyplývá ze zapojení České republiky do Koalice ochotných,“ doplňuje ještě Holas.
Když do zahraničí nemohou, cvičí Češi doma.
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