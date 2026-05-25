25. 5. Viola
Spíš než masivní útok Ruska hrozí napadení státu NATO jako test reakce, řekl Koudelka

ČTK

Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Za pravděpodobnější pokládá napadení jedné země Severoatlantické aliance (NATO), zřejmě v Pobaltí, s cílem otestovat reakci aliance.

Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Ruští vojáci, kteří se podíleli na vojenské operaci v Ukrajině, pochodují v kolonách během vojenské přehlídky u příležitosti Dne vítězství, který připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, na Rudém náměstí v centru Moskvy v Rusku; 9. května 2026.Foto: Reuters
Je nutné bezvýhradně deklarovat jednotu a odhodlání se bránit, což je jediný způsob, jak ruského agresora od tohoto velmi nebezpečného dobrodružství odradit, uvedl v pondělí Koudelka na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně.

Západní země by podle Koudelky neměly příliš věřit ruským slibům, ale ani se příliš poddávat ruským hrozbám. Měli bychom vše posuzovat s odvahou a chladnou hlavou, řekl šéf kontrarozvědky. „Nemyslím si, že by nám v brzké době hrozil takový masivní útok jako na Ukrajině, ale mnohem pravděpodobnější je pokus Ruska o napadení jedné z členských zemí NATO, například v Pobaltí, s cílem otestovat rychlost a tvrdost reakce aliance,“ uvedl.

Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služba, BIS
Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služba, BISFoto: Jakub Plíhal / Aktuálně.cz

Rusko chce podle Koudelky podobně jako dříve Sovětský svaz dosáhnout svých cílů bez ohledu na oběti z řad svých občanů, svých přátel nebo nepřátel. „Musíme si uvědomit, že po mnoho let sovětské a ruské zpravodajské služby studují západní země, slabosti našeho demokratického systému a jsou připraveny zaútočit přesně tam, kde bude efekt největší,“ uvedl.

Rusko není dost silné, aby porazilo Západ vojensky nebo ekonomicky, proto dělá vše pro to, aby ho rozdělilo a oslabilo. „Nesmíme se nechat rozdělit, ale naopak musíme postupovat společně s maximální tvrdostí a silou, protože Rusko rozumí právě jen síle. Musíme se naučit nakreslit jasné a nepřekročitelné červené linie a na jejich dodržování trvat,“ dodal.

Šéf kontrarozvědky ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše (ANO) a Petra Fialy (ODS), které vedly k redukci počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. „Znamenaly zásadní zvýšení naší bezpečnosti a obě vlády si tím vysloužily masivní dezinformační útoky vedené proruskými servery a ruskou pátou kolonou u nás,“ uvedl Koudelka.

Za neuvěřitelné označil přetrvávající zpochybňování zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích. Hybridní válka, která se projevuje vedle toho i útoky na ukrajinské uprchlíky či zpochybňováním protiruských sankcí, má za cíl polarizovat společnost a oslabovat naši důvěru v demokracii a státní instituce, řekl Koudelka.

Rusko podle Koudelky vyhrožuje přímými útoky, posílá teroristy s cílem rozsévat strach a nejistotu a zapalovat majetek. „A tihle lidé nám říkají, že nejlepší je nepřipravovat se na obranu země, sklopit hlavu a podvolit se,“ uvedl. Za barbarský označil víkendový tok ruské armády na ukrajinská města. „Opět názorně ukázal, čeho jsou Rusové schopni, jak pohrdají životy civilistů a jak by se chovali u nás, kdyby dostali příležitost,“ uvedl. Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik, vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel.

Russian drone and missile strike in Kyiv
