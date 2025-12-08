Domácí

Sportovci marně čekají na nové haly, miliony padly na výlety funkcionářů

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Obě stavby měly dávno poskytovat zázemí vrcholovým českým sportovcům. Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské plánované od roku 2018, ani sportovní hala Juliska, která měla být hotova do roku 2024, však dosud nestojí. Jde přitom o klíčové sportovní investice ministerstev vnitra a obrany, upozornila kontrola NKÚ. Podle ní navíc funkcionáři cestovali po světě za peníze na přípravu reprezentantů.
Hala na Julisce měla sloužit i k pořádání soutěží v házené, basketbalu či florbalu.
Hala na Julisce měla sloužit i k pořádání soutěží v házené, basketbalu či florbalu. | Foto: Tatran Střešovice

Sportovní areály Národní tréninkové centrum Věry Čáslavské plánované od roku 2018 či sportovní hala Juliska, která měla být hotova do roku 2024, dosud nestojí. Jde přitom o klíčové investice sportovních center Olymp centra sportu ministerstva vnitra a Armádního sportovního centra Dukla. Vrcholoví sportovci na ně marně čekají. Dnes to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz na činnost resortních sportovních center ministerstev vnitra a obrany.

Vnitro sdělilo, že stavbu centra Věry Čáslavské zpozdily faktory, které nemohlo ovlivnit. Ministerstvo obrany uvedlo, že za zpoždění může předchozí vedení resortu a změna projektu.

Související

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, výdaje na OZE jsou podhodnocené, uvedl NKÚ

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

NKÚ uvádí, že obě centra dostala na provoz a investice ze státního rozpočtu v letech 2019 až 2023 celkem 3,9 miliardy korun. Z toho 3,4 miliardy použila na provoz, mimo jiné na platy a cestovné, na investice směřovalo asi půl miliardy. Cílem kontroly bylo prověřit, zda peníze byly vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy.

Vedení centra Olymp vyjelo za peníze určené reprezentantům na 19 zahraničních cest. Představitelé cestovali například na olympijské hry do Francie nebo na letní univerziádu do Číny. Za tyto cesty zaplatil Olymp 724.000 korun. Z toho 18 cest podnikl ředitel centra, stojí ve zprávě úřadu.

"Peněžní prostředky na zahraniční cesty vedení Olymp CS MV nebyly vynaloženy neúčelně ani nedošlo k jejich zneužití," brání se v reakci mluvčí vnitra Adam Rözler. "Jednalo se pouze o odborný spor, z jakého finančního místa Olympu mají být finance účtovány," doplnil. Ještě během kontroly podle něj centrum přeúčtovalo cesty podle požadavku NKÚ.

"Neúčelně vynaložené prostředky"

Mezi klíčové investice Olympu byla zařazena výstavba Národního tréninkového centra Věry Čáslavské. Mělo stát 630 milionů a tvořit ho měla mimo jiné gymnastická hala, tréninková hala, šatny nebo zázemí pro trenéry. Olymp v roce 2018 vynaložil víc než 580 000 korun na vypracování koncepční studie. "NKÚ hodnotí tyto prostředky jako neúčelně vynaložené, protože Olymp ani po šesti letech od vyhotovení koncepční studie plánovanou stavbu nezahájil," uvádí kontrolní úřad.

Ministrem vnitra byl do roku 2021 sociální demokrat Jan Hamáček a po něm tuto funkci zastává předseda STAN Vít Rakušan.

"Důvodem nerealizace výstavby Národního tréninkového centra Věry Čáslavské byly faktory, které nešlo ovlivnit, jako například pandemie covidu-19 a následná vládní úsporná opatření," sdělil mluvčí vnitra. Zkrácení rozpočtu ministerstva se podle něj promítlo i do rozpočtů organizací vnitra včetně Olympu. "Vzhledem k prioritě zajistit základní činnost centra Olymp byly výrazně kráceny investiční výdaje," uvedl Rözler.

Související

Rakušan poslal Evropské komisi žádost o osvobození Česka od příspěvku na migraci

Vít Rakušan, ministr vnitra, hnutí STAN, ministerstvo vnitra

Také ministerstvo obrany prostřednictvím organizace Dukla nedokončilo výstavbu sportovního areálu Juliska. Plánovaná investice představovala 375,3 milionu korun a z toho měla největší část tvořit sportovní hala za 230 milionů korun. "Hala měla sloužit pro přípravu sportovců i pořádání soutěží v házené, basketbalu, florbalu a jiných sportech. Stavět se měla v letech 2020 až 2024, což se nestalo," konstatuje NKÚ.

Ministerstvo obrany utratilo za projektovou dokumentaci 8,4 milionu korun a tyto peníze podle NKÚ rovněž vynaložilo neúčelně. Do roku 2021 byl ministrem obrany Lubomír Metnar (ANO), od roku 2021 je ministryní obrany Jana Černochová (ODS).

Mluvčí ministerstva obrany Karel Čapek řekl, že armáda se dlouhodobě potýká s podfinancováním, peníze proto mířily především na zvýšení obranyschopnosti. Výstavbu haly navíc podle něj posunulo předchozí vedení ministerstva. "Současně v dané oblasti došlo k vývoji, kdy házenkářský oddíl, pro který byla moderní hala původně určena, již neprovozuje ASC Dukla," uvedl mluvčí. Projekt se proto přepracovává pro potřeby atletického sportu.

"Kontrola NKÚ dále ukázala, že zejména ředitel Olympu cestoval do zahraničí na nejrůznější sportovní akce, včetně olympijských her, a to za peníze určené výhradně na přípravu státních reprezentantů," stojí ve zprávě. Dalších 115 000 korun Olymp podle zjištění NKÚ zaplatil v roce 2023 za cestu z Anglie do Číny a poté zpět do ČR. "Ani tato cesta však nesouvisela s činností centra. Podle NKÚ zahraniční cesty představují výdaje, které nasvědčují porušení rozpočtové kázně," stojí ve zprávě úřadu.

Podle vnitra ale mají zahraniční cesty velký význam. "Bez možnosti účasti vedoucích zaměstnanců na mezinárodních akcích nelze naplňovat účel zřízení organizace, která se věnuje vrcholovému sportu na světové úrovni," uvedl mluvčí.

 
Mohlo by vás zajímat

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Krvavý útok na brněnské ulici. Muž pobodal svou známou, ta zemřela

Krvavý útok na brněnské ulici. Muž pobodal svou známou, ta zemřela
domácí Aktuálně.cz Obsah sport NKÚ Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo obrany ČR

Právě se děje

Aktualizováno před 30 minutami

Nezadrží radiaci. Štít nad Černobylem je po útoku dronů nefunkční, varují odborníci

Nezadrží radiaci. Štít nad Černobylem je po útoku dronů nefunkční, varují odborníci
Prohlédnout si 11 fotografií
Při pokusu na jednom z reaktorů Černobylské jaderné elektrárny došlo k jeho přehřátí, protavení a následnému výbuchu.
Během samotné havárie přišlo o život 32 lidí, další tisíce zemřely na nemoc z ozáření, případně různé formy rakoviny vyvolané uvolněnou radiací.
před 33 minutami
Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Blíží se rozhodnutí o osudu spalovacích motorů. Šest premiérů, včetně českého, napsali dopis předsedkyni Evropské komise.
před 47 minutami
Exslávista se zapojil do bitky, dostal červenou. To je úplně špatně, říkal komentátor

Exslávista se zapojil do bitky, dostal červenou. To je úplně špatně, říkal komentátor

Hromadná roztržka okořenila závěr zápasu slovenské fotbalové ligy Dunajská Streda - Trnava.
před 49 minutami
Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Petr Pouchlý pomáhá firmám měnit kulturu pomocí herních principů. Před soutěžením mezi zaměstnanci ale varuje, může podle něj být značně demotivující.
před 57 minutami
Česko v Bruselu uspělo, příští rok nemusí platit solidární příspěvek na uprchlíky

Česko v Bruselu uspělo, příští rok nemusí platit solidární příspěvek na uprchlíky

O takzvaném mechanismu solidarity, který se týká zemí pod migračním tlakem a pomoci ostatních států, rozhodla Evropská komise letos v listopadu.
před 1 hodinou
"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Při zvlášť závažných případech to může způsobit stavy, které jsou provázeny motorickou ochablostí, to znamená takovou pseudoparalýzou," líčí lékař.
Aktualizováno před 1 hodinou
Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

ŽIVĚ
Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy