SPD „umlčela“ vlastního ministra. Ale novináři dostihli Okamuru na schodišti

Aktuálně.cz zachytilo neobvyklé chvíle, kdy ministr obrany za SPD neřekl ani slovo a novináři dostali odpovědi až na schodišti.
SPD se snaží „vyžehlit“ průšvih se svým ministrem obrany Jaromírem Zůnou, který v minulých dnech rozčílil voliče strany podporou Ukrajiny. Předseda SPD Tomio Okamura tedy přivedl ministra před novináře, ale neumožnil jim, aby se na cokoliv zeptali. A sám ministr neřekl nic. Média nakonec dostihla Okamuru na schodišti, kde tvrdil, že ministr prý mluvit mohl. A odmítl, že by Rusko bylo agresorem.
Poslanecká sněmovna toho zažila už opravdu hodně, ale v pondělí pozdě odpoledne se odehrála scéna, kterou tady zatím nikdo v dlouhé historii nezažil. V hlavní roli vystoupili zástupci SPD v čele se svým předsedou Tomiem Okamurou a ministr obrany za tuto stranu Jaromír Zůna.
Venku už byla tma, když přišli se zpožděním mezi novináře po zasedání klubu SPD. Původně ohlášený čas „tiskové konference“ posunuli o hodinu a půl, protože se protáhlo jednání klubu. Na něm se stal hlavním terčem kritiky ministr Zůna, který v týdnu podpořil Ukrajinu i muniční iniciativu, aby se mohla bránit – tedy udělal něco, proti čemu velmi ostře vystupuje Okamura i celá SPD. Bylo proto zajímavé i důležité slyšet, co ministr obrany řekne.
Jaromír Zůna přišel s kamenným výrazem ve tváři, který mu zůstal po celou dobu, kdy mluvil Okamura i místopředseda SPD Radim Fiala. „Peníze z rozpočtu České republiky nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu. Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády podklady k ukončení role ministerstva obrany v tzv. muniční iniciativě,“ četl mimo jiné Okamura z usnesení klubu.
Když skončil, měly následovat otázky, jak bývá zvykem na tiskových konferencích. Tentokrát ale mluvčí SPD oznámila konec tiskovky bez možnosti pokládat otázky. Následně všichni tři politici zamířili k východu, takže ministr Zůna nepronesl jediné slovo. Místo toho rychle spěchal pryč z dosahu novinářů, aniž by reagoval na žádosti o vyjádření.
Na odchodu byl také Tomio Okamura, který se ale nakonec zastavil na schodišti sněmovny, takže na něm se odehrála poněkud netradiční „tisková konference“. Na otázku, proč novináři nemohli položit otázky tvrdil, že on i Fiala museli spěchat jinde. „My jsme neutíkali před otázkami. My jdeme točit ještě video a pak máme bohužel jiný program,“ tvrdil.
K samotnému ministrovi tvrdil, že prý promluvit mohl. Zároveň potvrdil dřívější informaci, že Zůna se už nebude moci vyjadřovat k zahraniční politice vlády a zároveň nepojede na Ukrajinu, kam dostal pozvání - a dokonce už avizoval, že tam pojede. Ovšem po zasedání klubu SPD bylo zřejmé, že nesmí udělat nic, co by mohlo působit jako podpora Ukrajiny.
Okamura na schodech sněmovny reagoval i na dotaz Aktuálně.cz, zda považuje Rusko ve válce s Ukrajinou za agresora, jak to prohlašuje například předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „Já jedu přesně podle programového prohlášení vlády. V něm není ani slovo o Rusku a Ukrajině. Je to dohoda všech tří stran, je tam napsáno, že budeme usilovat o mír,“ odpověděl.
Po více než deseti minutách se Okamura rozloučil a odešel po schodech do své kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny. Další dění lze očekávat brzy po Novém roce, protože Babiš oznámil, že se v prvních lednových dnech seznámí s detaily muniční iniciativy a oznámí, co a jak Česko ohledně ní udělá.
Prezident Petr Pavel, opoziční politici i řada odborníků upozorňují, že muniční iniciativa přinesla Česku mezinárodní prestiž a také uznání Ukrajiny s nadějí pro investice českých firem po skončení války. I když Česko přišlo s touto iniciativou a je v ní hodně aktivní, finančně na ni nepřispívá zdaleka tolik jako některé jiné země.