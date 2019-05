Na SPD míří kvůli volebním novinám další trestní oznámení. Šíří lži, tvrdí Štětina

Hnutí Evropa společně europoslance Jaroslava Štětiny podalo v úterý trestní oznámení na SPD Tomia Okamury. Ve svých volebních novinách totiž údajně šíří lživé informace o tom, že Evropská unie nutí Čechy jíst nekvalitní potraviny. Minulý týden na SPD podali trestní oznámení i komunisté. Podle nich se Okamura dopustil pomluvy, když v týchž novinách uvedl, že europoslanci za KSČM hlasovali pro přijímání uprchlíků.

Hnutí SPD ve svých předvolebních novinách "Na vlastní oči" vydala článek o dvojí kvalitě potravin. Píše se v něm, že Evropská unie nutí Čechy jíst zkažené maso a nekvalitní potraviny.

"Lživě a záměrně, bez reálného podkladu, způsobuje obavy a znepokojení značné části obyvatel České republiky o zdraví či život, uvedl za hnutí Evropa společně Richard Albrecht.

Šéf SPD Okamura považuje postup Štětinova hnutí za součást předvolebního boje. "Je to zoufalá křeč eurohujerů a podpůrců politiky Bruselu těsně před volbami do Evropského parlamentu, protože ví, že jim teče do bot," řekl k trestnímu oznámení.

Hnutí SPD čelí již druhému obvinění, které se týká jeho volebních novin. Již minulý týden podala na hnutí trestní oznámení volební jednička za KSČM Kateřina Konečná. Ve svých novinách se totiž podle komunistů Tomio Okamura dopustil úmyslného trestného činu pomluvy, když uvedl, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do Česka.