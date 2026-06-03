SPD se odvolá proti trestu za plakáty. Necílili jsme na rasové pohnutky, brání se Okamura

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nesouhlasí s třímilionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, který mu ve středu uložil Obvodní soud pro Prahu 1 za kontroverzní předvolební plakáty. SPD se proti verdiktu odvolá a je připravena pokračovat až k Ústavnímu soudu, řekl novinářům šéf hnutí a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Rozsudek měla zjevně připravený předem, míní šéf SPD.„Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou,“ sdělil Okamura.
SPD je podle něj obžalovaná nezákonně za svobodné vyjádření názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají děti do školy. „V žádném případě jsme necílili na rasové pohnutky,“ podotkl.
Středeční verdikt není pravomocný. Obžalobě čelí i Okamura, stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky bude soud projednávat zvlášť.
„Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci,“ odůvodnila rozsudek Tichá. Problémem kampaně SPD je podle ní to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva Česka do pozice „oni a my“.
Podle Okamury soudkyně kázala, jak má vypadat politická kampaň. Chtěla tím stanovit způsob vedení kampaně a ovlivnit politické dění v Česku, míní. „Samosoudkyně měla podle našeho názoru zjevně rozsudek připravený předem bez ohledu na hlavní líčení a dokazování,“ prohlásil. SPD řízení pokládá za důležitý precedens v boji za svobodu slova a demokracii, doplnil Okamura.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
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Třímilionová pokuta pro Okamurovu SPD. Soud trestá za „chirurgy z dovozu“
Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek.
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