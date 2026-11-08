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Domácí

SPD řešila volební propadák. Napříště chce být důslednější v prosazování programu

ČTK
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Volební konference SPD se sejde příští rok v dubnu. Nové vedení bude vybírat po třech letech. V neděli se stranící na neveřejném zasedání celostátního grémia podle jejich předsedy Tomia Okamury shodli na posílení práce v regionech a důsledném prosazování programu.

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Volební štáb SPD, komunální a senátní volby, 10. října 2026, Praha. Na snímku je předseda hnutí Tomio Okamura.Foto: ČTK
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Příští rok v dubnu se uskuteční volební konference SPD. V neděli to pro ČTK po jednání grémia strany uvedl její předseda Tomia Okamura s tím, že se chce strana poučit z volebních výsledků. Na mysli měl propadák SPD nejen v podzimních senátních, ale hlavně v komunálních volbách.

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Diskusi na grémiu popsal jako obsáhlou, otevřenou a velmi kritickou. Členové strany, kterých se v pražském Hotelu Duo sešlo několik set, se podle něj věnovali i tomu, jak zlepšit komunikaci s občany. Důležitou součástí jednání byla podle Okamury také diskuse o dalším programovém směřování hnutí a posílení jeho činnosti v jednotlivých regionech.

Poslanec Jan Hrnčíř ČTK řekl, že z regionů zazněla řada zajímavých věcných návrhů, zmínky byly podle něj i o možném sloučení s menšími spolupracujícími uskupeními. Podle jeho názoru je tato idea ale v menšině.

Hnutí se letos vrátilo na úroveň jakou mělo při první účasti v komunálních volbách v roce 2018, po kterých získalo mandát 161 zástupců hnutí. Ve srovnání s výsledkem před čtyřmi lety si SPD výrazně pohoršila v krajských městech, kde se ve většině tentokrát vůbec nedostala do zastupitelstev.

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Zůstala v šesti, což je stejně jako před osmi lety. Na podzim 2022 kandidátky se zastoupením SPD získaly zastupitele ve všech 13 krajských městech včetně Prahy. Oproti roku 2022 kandidáti navržení SPD získali v letošních volbách zhruba třetinu mandátů.

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Tři zastupitele získalo hnutí až po soudních rozhodnutích na základě stížností na výsledky voleb, v Praze 10 se tak do zastupitelstva dostal poslanec SPD Josef Nerušil, v Karviné SPD po přepočítání hlasů získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu města místo žádného.

V prvním kole senátních voleb však neuspěl žádný kandidát SPD. Místopředseda SPD Radim Fiala za prvotní příčinu výsledku považuje absenci hlavních témat SPD, jako jsou migrace, vztah k Evropské unii či ke Green Dealu, jako témat voleb.

Za chybu Fiala považuje také to, že se v řadě míst nezopakovala koalice s PRO, Svobodnými a Trikolorou z posledních sněmovních voleb. „Někde tyto strany kandidovaly proti sobě, navzájem si braly voliče,“ uvedl už dříve.

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