SPD půjde na jednání s Schillerovou s návrhy na snížení nemandatorních výdajů

Koaliční SPD půjde v pondělí na večerní jednání o rozpočtu s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO) s návrhy na snižování nemandatorních výdajů, ušetřit by se dalo například na sociálních dávkách pro Ukrajince.
V pořadu Nedělní debata v České televizi to v neděli řekl předseda poslaneckého klubu Radim Fiala (SPD). O návrzích chce pak SPD diskutovat s Schillerovou i na úterním poslaneckém klubu SPD, kam je ministryně pozvaná.
"Budeme se bavit o reálných věcech, které můžeme v rozpočtu změnit," řekl v neděli Fiala. Návrhy na snížení podle Fialy připravili členové rozpočtového výboru za SPD, zmínil Miroslava Ševčíka či Jana Hrnčíře. Ušetřit by se podle Fialy dalo například na sociálních dávkách pro Ukrajince, které podle něj činí v návrhu devět miliard korun. "Je otázka, jestli v situaci, ve které jsme, budeme vyplácet devět miliard Ukrajincům," řekl Fiala.
Podle předsedy Národní rozpočtové rady ČNB Mojmíra Hampla nicméně úpravy v řádu jednotek nebo desítek miliard korun na rozpočet nic dramatického nezmění, uvedl v debatě.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že klub je vrcholně nespokojen s výší schodku. "Chápu, že je třeba konsolidovat díry po podvodném Fialově rozpočtu. Chápu i to, že v rozpočtovém výhledu by se podle příslibu měly schodky snižovat. Nicméně vidíme prostor pro další úspory," uvedl Okamura.
Návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun, který je druhý nejvyšší v historii Česka, kritizují i vládní Motoristé. Fiala v neděli uvedl, že ministři jmenováni za SPD, tedy ministři zemědělství, obrany a dopravy, mají takové rozpočty, které chtěli. "Dosáhli těch cílů, které jsme si určili," uvedl Fiala.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) v debatě kritizoval, že i přes slušný hospodářský růst a v době bez pandemie a dopadů začátku války na Ukrajině, odpovídá rozpočet válečnému nebo covidovému stavu. České republice se podle něj navržený rozpočet za několik let vymstí.
Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Deficit 389 miliard korun je pro příští rok maximální možný s ohledem na pravidla EU. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, navrhovaný schodek podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. I podle analytiků je schodek překvapivě vysoký a může vést ke zdražení úvěrů, včetně hypoték. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Nejrychlejší růst z rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo obrany.
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