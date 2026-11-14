„SPD poškozuje koalici.“ Babišův poslanec se tvrdě opřel do Okamury kvůli báchorce o manévrech

Napětí ve vládní koalici houstne. Mohou za to poslední slova šéfa hnutí SPD Tomia Okamury o tom, jak to bylo s pozváním české armády na vojenské cvičení v Polsku. Premiérovo následné vyjádření totiž posloužilo jako důkaz, že Okamura neříkal pravdu. A z hnutí ANO se teď kvůli tomu začínají na adresu SPD ozývat silná slova.
Od pondělka armády 11 zemí nacvičují, jak by vypadalo jejich společné nasazení na poválečné Ukrajině v rámci mnohonárodnostní mise MNF-U. V Polsku, nad Rumunskem a v západní části Rudého moře trénují, jak by dokázaly odstrašit Rusko a udržet mír i bez přítomnosti amerických jednotek.
Například Polsko vyslalo dvě tisícovky vojáků i s technikou. Dalších skoro tři tisíce lidí ve zbroji zajistily Velká Británie, Francie, Španělsko či Nizozemsko. Ale: „Česká republika se na základě rozhodnutí naší vlády takového cvičení nezúčastní,“ prohlásil na začátku týdne Okamura ve videu na svém Facebooku.
Záhy se ovšem ukázalo, že to není pravda. Poté co redakci Aktuálně.cz Okamura přiznal, že ministerstvo obrany nebylo oficiálně k účasti na manévrech vůbec pozváno, se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že o celé věci vůbec nevěděl.
„Ohledně toho cvičení v Polsku, my jsme to na vládě neřešili. Vůbec o tom nepadlo ani slovo,“ řekl premiér Andrej Babiš ve středu v podvečer krátce před odletem do Dublinu na summit Evropského politického společenství.
„Je to záležitost pana ministra obrany. On nás ani neinformoval, jestli to cvičení je nebo není. Vyjadřoval se k tomu pan Okamura, nevím, od koho má informace. My jsme nedostali žádnou informaci, takže já v tomhle směru musím říct, že vláda to neprojednávala, ani to není v její kompetenci, je to čistě v kompetenci armády,“ prohlásil viditelně rozladěný premiér, když se ho novináři na celou situaci ptali.
Detailnější nicméně Babiš nebyl. Na rozdíl od jeho místopředsedy Radka Vondráčka (ANO). Ten se do šéfa SPD pustil ve čtvrtek pozdě večer v diskusním pořadu 360° televize CNN Prima News.
„Opakovaně vnímám, že SPD dělá svoji politiku a že tím v podstatě poškozuje koalici. A že už několikrát to pan předseda Okamura předvedl. Myslím si, že po těch volbách, které nedopadly úplně dobře pro SPD, to zesílilo a my si to budeme muset asi vyříkat,“ prohlásil Vondráček.
Babišův místopředseda také připomněl, že šéf SPD už několikrát při jiných příležitostech podával některé informace tak, jako by šlo o stanovisko celé vlády, a přitom se také následně ukázalo, že je to jinak. I sám premiér ostatně několikrát v minulosti veřejně kvůli tomu Okamuru vyzval, ať už to nedělá.
„Opakovaně Tomio Okamura jde z úřadu vlády a komentuje ještě před ministry, co se vlastně dohodlo nebo nedohodlo. Nevím, jestli je to trvale udržitelný model,“ dodal místopředseda hnutí ANO.
Předseda Svobodných Libor Vondráček (jde o shodu příjmení), který kandidoval do sněmovny pod značkou SPD, se přitom snažil Okamuru hájit: „Není to tak, že by to byla nějaká partyzánština,“ reagoval na svého jmenovce z hnutí ANO.
„To, že Tomio Okamura po koaliční radě před vládou ty věci komunikuje, tak to je snad dohoda mezi panem premiérem a Tomiem Okamurou,“ argumentoval šéf Svobodných.
Na otázku moderátorky, co se bude nyní ve vládě dít, zda bude SPD bojovat proti hnutí ANO, Libor Vondráček řekl, že SPD je ve vládě poprvé a musí se teprve naučit, jak fungovat v jejím rámci.
„A myslím si, že výsledky komunálních voleb nám všem, celé vládní většině, daly najevo, že voliči od nás očekávali víc. Že od nás očekávali více plnění našeho programového prohlášení, rychlejší plnění,“ prohlásil Vondráček.
Podle něj bude muset SPD hledat, jak se stát součástí vlády a zároveň opravdu nezklamávat svoje voliče. „A to je podle mě úkol přece každé politické strany,“ uzavřel Libor Vondráček.
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