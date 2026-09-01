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Domácí

SPD nespáchalo trestný čin. Odvolací soud zrušil trest za předvolební plakáty

ČTK
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Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal třímilionový peněžitý trest.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. (Tomio Okamura, Praha, 16. února)Foto: HN - Lukáš Bíba
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Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.

„Použitá forma byla výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová. Demokratický právní řád podle ní musí být dostatečně sebevědomý na to, aby snesl i takovéto politické projevy.

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Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.

Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

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Plakát s romskými dětmi byl podle Křikavové „prezentací politického názoru na řešení palčivé sociální problematiky“. Plakát s mužem tmavé pleti označila soudkyně za symboliku, zkratku a hodnotící soud, který se týkal migrační politiky EU a bezpečnostních rizik, které s ní část veřejnosti spojuje.

„Předmětem tohoto řízení nebylo hodnocení správnosti politických názorů obžalované (SPD). Úkolem trestního soudu není rozhodovat, které názory na migraci, sociální politiku či integraci jsou správné či nesprávné. Úkolem bylo posoudit, zda byly překročené hranice stanovené trestním právem,“ zdůraznila soudkyně. „Pouhé otevření témat nebo kritika stávajících způsobů jejich řešení nemůže být bez dalšího považováno za projev nenávisti,“ dodala.

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SPD v úterý u soudu zastupovali advokát a zmocněnkyně. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili.

Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.

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