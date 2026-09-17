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Domácí

SPD chce škrtnout obraně 7,5 miliardy. Dáme ty peníze lidem, říká Okamura

ČTK
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Koaliční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) navrhuje škrtnout v návrhu státního rozpočtu na příští rok 7,5 miliardy korun v kapitole ministerstva obrany. Jde o nezahájené investice, ČR by pak dala na obranu 1,96 procenta hrubého domácího produktu (HDP), řekl před čtvrtečním jednáním koalice k rozpočtu novinářům předseda SPD Tomio Okamura.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Předseda SPD Tomio OkamuraFoto: HN - Lukáš Bíba
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Dost peněz by zůstalo na valorizaci platů vojáků z povolání i růst platů občanských zaměstnanců o 5000 korun měsíčně, dodal Okamura.

Ministerstvo obrany, které řídí Jaromír Zůna za SPD, má mít podle návrhu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v rozpočtu na příští rok výdaje 191 miliard korun. Je to o zhruba 36,2 miliardy korun více, než mu přidělil letošní schválený státní rozpočet.

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Meziročně by tak výdaje kapitoly vzrostly o zhruba 23 procent. Česko by mělo podle plánů vlády poprvé splnit cíl dát na obranu dvě procenta HDP podle závazků ze Severoatlantické aliance (NATO).

Škrtnutí 7,5 miliardy korun z dosud nezahájených zakázek podle Okamury neohrozí strategické směřování armády. „Posune se realizace investic na zbrojení, dáme ty peníze lidem a budeme snižovat deficit,“ uvedl Okamura. Prioritu by podle něj mělo mít zlepšování podmínek vojáků, kteří by kromě vyšších odměn měli mít nové kvalitnější uniformy a výstroj, ale také lepší stravu.

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SPD dál odmítá znovuobnovení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Okamura není vstřícný ani vůči případné upravené verzi návrhu Motoristů, která podle dřívějších vyjádření spadla pod stůl kvůli výhradám SPD a části ANO. „Myslel jsem, že ta záležitost je již uzavřena, trváme na tom, aby se proplácely první tři dny nemoci,“ uvedl Okamura.

Koalice bude ve čtvrtek pokračovat v jednání o rozpočtu, SPD a Motoristé chtějí snížit plánovaný schodek 389 miliard korun. Vláda Andreje Babiše (ANO) chce rozpočet schvalovat na svém příštím řádném zasedání v pondělí 21. září, poté ho dostane k projednání Sněmovna. Schodek 389 miliard korun by byl druhý nejvyšší po roce 2021.

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