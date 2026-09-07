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Domácí

SPD má dvě varianty úspor v návrhu rozpočtu, pro část z nich je nutná změna zákonů

ČTK
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Hnutí SPD má dvě varianty úspor, představují podle předsedy hnutí a Sněmovny Tomia Okamury osm miliard a 25 miliard korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Okamura to řekl novinářům před pondělním jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a následnou schůzkou koaličních špiček zejména k návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Předseda Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio OkamuraFoto: HN - Lukáš Bíba
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Nynější návrh rozpočtu, jak jej představila před týdnem ministryně financí Alena Schillerová (ANO), předpokládá schodek 389 miliard korun. Byl by tak druhý nejvyšší po deficitu z covidového roku 2021, který tehdy činil 419,7 miliardy korun. Letos by výdaje státu měly převyšovat příjmy o 310 miliard korun.

S navrženým schodkem nesouhlasí vedle hnutí SPD ani Motoristé. Schillerová už řekla, že vidí prostor pro škrty spíš jednotek miliard korun.

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„Soustředíme se na výdaje, které se netýkají českých občanů. V žádném případě nechce SPD sáhnout na peníze pro české občany,“ uvedl k návrhu úspor Okamura, jenž se také vyslovil pro valorizaci důchodů o 500 korun až 600 korun měsíčně příští rok místo zákonných 300 korun. SPD chce podle něho škrtat zejména výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím.

„Část škrtů je možná podle současných zákonů, značná část je možná jen změnami zákonů, které by vstoupily v platnost příští rok,“ uvedl Okamura. Zmínil podporu ukrajinským běžencům před ruskou vojenskou invazí, která patří mezi výdaje dané zákony.

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„Chceme úplné zrušení dávek Ukrajincům,“ zopakoval předseda SPD, podle kterého současná konstrukce podpory je daná rozhodnutím bývalé koaliční vlády Petra Fialy (ODS).

Poslanec SPD Jan Hrnčíř, který Okamuru doprovázel, uvedl, že těžiště změn k úsporám bude na legislativních úpravách. Zásadně jiný by měl být podle něho až rozpočet na rok 2028.

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Okamura znovu zdůraznil zmrazení platů politiků a odpor SPD k možnému snížení podpor v nezaměstnanosti. „Nemůžeme trestat nebo snižovat podporu pracujícím lidem. Podpora v nezaměstnanosti se týká pouze pracujících lidí,“ uvedl.

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) pak novinářům před jednáním koaliční rady zopakoval stanovisko Motoristů, kteří navrhují snížení schodku rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun, odmítl ale zároveň jakýkoliv návrh na zvýšení daní.

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„Určitě ale nejsme v pozici, kdybychom chtěli vydírat koaliční partnery,“ dodal. Na rozdíl od Okamury podpořil snížení podpor v nezaměstnanosti.

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