V Ostravě nevydržel ani rok. Byť loni v červenci přišel Martin Pecina jako velký zachránce zkrachovalých hutí Liberty, dnes už nemá s podnikem nic společného. Jaké budou jeho další kroky, není jisté. Bývalý ministr vnitra, náměstek na průmyslu a šéf antimonopolního úřadu však nadále spolupracuje s vládním hnutím SPD, jež by ho mohlo vytáhnout jako svého kandidáta na důležitou funkci.
Je to dvanáct měsíců, co věřitelský výbor souhlasil s návrhem insolvenčního správce a padlé hutě Liberty Ostrava získaly nového majitele. Za tři miliardy korun je získalo sdružení firem SPV, jež zastupoval bývalý ministr vnitra Martin Pecina.
A jestli se něco během uplynulého roku v podniku změnilo, je to právě pozice Peciny. Tedy toho, kdo navenek reprezentoval neznámé investory, kteří Novou huť kupovali. Zmizel.
„Mohu potvrdit, že Martin Pecina již není se společností Nová huť nijak propojen,“ odpovídá Ivo Štěrba, mluvčí podniku. Jak už dříve uvedl web e15.cz, firma je teď plně závislá na kapitálu miliardáře Jaroslava Strnada.
Podle některých zdrojů deníku Aktuálně.cz může Pecinův odchod znamenat jeho návrat do celostátní politiky. Tedy on z ní vlastně nikdy úplně nezmizel. Pecinovy vrcholné funkce jsou už sice minulostí, ale nadále na externí úrovni spolupracuje s vládním hnutím SPD jako bezpečnostní odborník.
Možný ministr obrany nebo vnitra?
A právě tohle propojení s hnutím Tomia Okamury může být pro jeho budoucnost zásadní. „V případě rekonstrukce kabinetu by mohl nastoupit do čela silového resortu,“ popisuje pod podmínkou anonymity vysoce postavený úředník ministerstva obrany aktuální úvahy. Takové informace potvrdil i jeden z koaličních zákonodárců ze sněmovního výboru pro bezpečnost.
Resort obrany má pod dohledem právě SPD. A variantou bylo, že pokud by se po zvažovaném konci Jaromíra Zůny (za SPD) dostalo hnutí Tomia Okamury opět ke vnitru, jak bylo před vznikem vlády v plánu, Martin Pecina by mohl být pro Okamuru tím správným kandidátem.
Reportér deníku Aktuálně.cz zkoušel oslovit i samotného Martina Pecinu. Na telefon však nereagoval, a tak novinář vyrazil do Frýdku-Místku. Tam v Komerčním centru Rosa mají sídlit společnosti s Pecinou propojené.
Všechny se skrývají za dveřmi číslo 53. Přesto, že je brzké odpoledne předposledního červencového čtvrtku, ani po několikátém zaklepání se nikdo neozývá ani nepřichází otevřít. Dlužno připomenout, že Pecina s novinářem nekomunikuje dlouhodobě. Už loni v srpnu mu položil telefon, když předtím na adrese jeho bydliště reportér zastihl pouze manželku.
Okamura mlčí
„Pan předseda Okamura o tom neslyšel,“ zareagovala jen Lenka Čejková, mluvčí SPD, když se jí novinář ptal na to, zda se s Pecinou při případné rekonstrukci vlády Andreje Babiše počítá jako s ministerským kandidátem SPD.
Pro připomenutí: V úřednickém kabinetu Jana Fischera a později v dalším vedeném Jiřím Rusnokem, jemuž se přezdívalo vláda přátel Miloše Zemana, dostal Pecina na starost vnitro. Před patnácti roky se na pár měsíců stal poslancem za sociální demokracii, pak se ale mandátu vzdal. V období 2005 až 2009 vedl antimonopolní úřad.
„Řídí si to nějak po svém“
Pokud by ale tahle ‚škatulata‘ nastala, nejdřív se musí spustit výměna v čele ministerstva obrany. A i když se ještě na přelomu letošního jara a léta zdálo, že Jaromír Zůna sčítá své poslední týdny, v období kolem summitu NATO v Ankaře na začátku července jeho pozice opět posílila.
„Ta změna byla znát i na jeho vystupování. Jako by si najednou začal tu funkci víc užívat a bylo cítit, že působí optimističtěji a sebevědoměji než dřív. Takhle nějak si ho pamatuju, když byl ještě aktivní generál,“ hodnotí Zůnu jeden z jeho blízkých kolegů, který si ovšem nepřál zveřejnit své jméno.
Jenže po půlce července začal Andrej Babiš do Zůny opět pálit. Naštval se na něj. Proto, že od ministra nedostal žádnou informaci o vznikající protiraketové koalici, v rámci níž bude obranné technologie vyvíjet několik evropských států společně – ovšem bez Česka.
„Je neuvěřitelné, že tato věc nebyla nikdy na Bezpečnostní radě státu. Tyhle resorty si to řídí nějak po svém,“ nebral si Babiš servítky po jednom z červencových jednání vlády a opřel se do Zůny.
Nicméně podle zjištění deníku Aktuálně.cz prý ani nikdo Prahu oficiálně neoslovil, aby do evropského protiraketového klubu vstoupila jako plnohodnotný člen. Důvodem má být to, že vedoucí zemí koalice je Ukrajina, k níž má nynější česká vláda velmi rezervovaný vztah. Což ostatně může být zásadní zádrhel pro hnutí ANO, SPD i jejich voliče.
Pecina zmizel, huti chybí suroviny
Co by tak případný návrat Martina Peciny do vysoké politiky změnil, je nejasné. Ostatně výraznou stopu nezanechal na svém posledním působišti v Liberty Ostrava. Ani po roce se situace v podniku, který se vrátil ke svému staršímu jménu Nová huť, nevyvíjí kdovíjak optimisticky. Jak třeba vyplývá z červnového zápisu z odborářské schůze, provozu bez vlastní prvovýroby chyběly suroviny ke zpracování.
„Steckel (typ válcovací linky - pozn. red.) měsíc stál na nedostatek materiálu, byly vyčerpány kvóty na dovoz bram (ocelových polotovarů - pozn. red.) z Ruska. Začali jsme dovážet bramy z Brazílie, jedná se s dalšími zeměmi (Vietnam, Indie, Čína). Červen a červenec je výrobně pokrytý celý. Podélné linky taky stály, od pondělka opět najedou,“ zaznělo na schůzi dle dokumentu z 11. června.
A v potížích je i středojemná válcovna. Jak zveřejnili odboráři, Nová huť včas neplatí dodavatelům a ti tak přerušují dopravu. Konkrétně jde třeba o firmu Donquixote se sídlem v Ostravě, za níž stojí kazašský podnikatel Serik Akhmetov. S ním se už v roce 2024 měli bývalí vlastníci Liberty Ostrava dohodnout na dočasném financování válcovny a rourovny.
„Záleží na tom, aby se celá středojemná válcovna uživila. Potřebujeme vyrábět 55 procent betonářské oceli, šest a deset procent OTB (závitových) tyčí a zbytek U-profily a úhelníky. Donquixote nedodává materiál kvůli zpožděným platbám,“ potvrdil před odboráři Aleš Marek, šéf válcoven Nové huti.
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