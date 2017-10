SPD chce zrušit sankce, komunisté i ANO souhlasí, píší v Rusku. Jen osobní názor, couvají politici

před 35 minutami

Ruský list Izvěstija tvrdí, že SPD Tomia Okamury bude v parlamentu prosazovat zrušení protiruských sankcí. Prý je v tom podporují i KSČM a dokonce i vítěz voleb hnutí ANO. Jenže podle poslanců, o něž deník své tvrzení opírá, žádný návrh na zrušení sankcí není na stole a strany nic takového neřešily.

Praha/Moskva - Jakmile nová sněmovna zahájí činnost, Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury otevře téma protiruských sankcí a pokusí se prosadit jejich zrušení. Píše to alespoň na webu ruský list Izvěstija s tím, že tento návrh podporují nejen komunisté, ale i vítěz voleb hnutí ANO.

"Český parlament shromažďuje hlasy proti protiruským sankcím," píše v titulku deník na svém webu.

Své tvrzení dokládá vyjádřením poslance SPD Jaroslava Holíka, který byl v minulosti kritizován za návštěvu anektovaného Krymu a stal se kvůli tomu nežádoucí osobou na Ukrajině.

"Sankce nemají žádný smysl. Ruská ekonomika se dál rozvíjí, zatímco nás poškozují. První zasedání nové sněmovny bude 20. listopadu. Jakmile zahájíme svou práci, budeme požadovat zrušení protiruských sankcí," sdělil ruskému listu Holík.

Izvěstija přikládají i vyjádření komunistů, kteří proti sankcím vystupují dlouhodobě. "Žijeme v mnohopolárním světě. Obchodní vztahy za rovných podmínek upevňují stabilitu. Proto jsme od počátku byli proti nesmyslné politice sankcí," cituje list vyjádření KSČM.

Zrušení sankcí podpořil i poslanec za hnutí ANO Stanislav Berkovec, který na sebe upozornil v roce 2014 jako jeden z pozorovatelů neuznaného referenda o připojení Krymu k Rusku.

"Jsem přesvědčen, že v naší straně ohledně tohoto tématu panuje konsenzus. České podnikatele sankce výrazně poškodily, mnozí z nich se už nebudou schopni vrátit na ruský trh. Zrušení sankcí je otázkou zdravého rozumu, ne stranické příslušnosti. Historie ukazuje, že sankce jsou neefektivní mechanismus, který ve většině případů podporuje jen nelegální obchod," řekl listu Berkovec.

Hnutí ANO, SPD spolu s komunisty drží ve sněmovně většinu 115 hlasů. Na rozdíl od obou menších stran se hnutí Andreje Babiše pro zrušení sankcí zatím nikdy jednoznačně nevyslovilo. Sám předseda dal ale v poslední době opakovaně najevo, že je považuje za neefektivní. "Rusko je agresor. Obsadilo Krym a Evropská unie přijala sankce. Sankce nepřinutily Rusko, aby Krym opustilo. A máme minské dohody a ty dohody nefungují. Je otázka, co s tím dál," řekl Babiš v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Izvěstija připomínají, že hlasitým odpůrcem sankcí je i prezident Miloš Zeman.

Dohoda není, couvají poslanci

Jenže politici, o jejichž vyjádření ruský list svůj text opírá, berou zpátečku. Holík pro Aktuálně.cz zopakoval, že protiruské sankce Česko poškozují. Na otázku, zda platí, že SPD chce tento bod po ustavení sněmovny prosazovat, svůj výrok mírnil. "To bylo mé osobní vyjádření, jak tuto záležitost vidím. Protože jsem v té zemi šest roků žil, mám možnost srovnání, jak to vypadalo ještě za socialismu," řekl.

Žádná organizovaná aktivita mezi stranami, které by chtěly zrušit sankce, podle něj neexistuje. "To je jenom náhoda, oni si to dali takhle dohromady," dodal. Také na dotaz, zda se o tomto tématu diskutovalo v SPD, Holík odpověděl: "V žádném případě, nic takového neexistovalo. Toto je opravdu můj osobní názor," dodal.

Za "ohnutou realitu" označil článek i Berkovec. "Je to můj osobní názor, o podpoře či nepodpoře SPD nebyla řeč," sdělil Aktuálně.cz. V rámci hnutí ANO se o případné podpoře zrušení sankcí podle něj nejednalo, připustil ale, že by pro "rozumný návrh" sám ruku zvednout mohl. "My se bavíme o důležitějších věcech, spousta lidí má ale podobný názor, protože jsou to podnikatelé, ale v tuto chvíli je to každého osobní věc. Až se o tom budeme bavit a bude nějaký reálný návrh, bylo by to něco jiného. Ale toto je nesmysl," řekl.

Sankce podle něj poškozují české výrobce a jako příklad uvedl podnik Jawa Divišov, která teď do Ruska, kam šlo 80 procent jeho vývozu, nesmí vyvážet plochodrážní motocykly.