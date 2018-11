SPD chce vzít inkluzi dvě miliardy, škrty v rozpočtu navrhne i Klaus

Poslanec Jan Hrnčíř z SPD navrhuje, aby se rozpočet na společné vzdělávání čili inkluzi v příštím roce snížil o dvě miliardy korun. Chce, aby se peníze přesunuly do speciálních škol nebo i jiných kapitol, například do rozpočtu krajů na obnovu silnic druhé a třetí třídy. Podporu chce získat napříč kluby.

Požadavek ministerstva školství na společné vzdělávání je předimenzovaný a nezohledňuje rozvoj našeho státu, píše poslanec SPD Jan Hrnčíř v pozměňovacím návrhu k zákonu o státním rozpočtu, který má Aktuálně.cz k dispozici.

"Chceme podpořit především speciální školství a jeho pedagogy. Domníváme se, že speciální školství je mnohem prospěšnější než inkluzivní vzdělávání," vysvětlil Hrnčíř. Návrh se podle něj týká i snížení peněz na asistenty pedagogů a pomůcek.

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) ale peníze na inkluzi snížit nelze a ani se nemohou jednorázově utnout. "Podpůrná opatření jsou zákonná a předepsaná až na dva roky. Stát má povinnost je zaplatit. Znamená to, že kdyby peníze odešly z této položky, já jako ministr školství je budu muset najít někde jinde a dohradit," řekl ve středu Aktuálně.cz po jednání školského výboru.

Pozměňovací návrhy se ve sněmovně budou načítat 21. listopadu, do té doby nechce Hrnčíř, který je místopředsedou rozpočtového výboru, o konkrétní podpoře ostatních poslanců mluvit. Rád by ji ale domluvil napříč kluby. Na dalším jednání sněmovny pak návrh představí poslancům.

Mezi silné kritiky inkluze patří i předseda školského výboru Václav Klaus mladší (ODS), který ve středu uvedl, že bude na jednání sněmovny o inkluzi mluvit a že se pozměňovací návrhy na toto téma chystají. Na otázku Aktuálně.cz, zda si myslí, že je peněz na inkluzi moc a zda by se to mělo změnit, odpověděl, že bezpochyby. Víc se k Hrnčířově návrhu vyjadřovat nechtěl.

Podporu by Hrnčíř mohl podle zjištění redakce najít u lidoveckého poslance Jiřího Miholy. "Upozorňoval jsem, že je potřeba posílit speciální školy, podpora inkluze je podle mne předimenzovaná," řekl v telefonickém rozhovoru z pracovní cesty po USA Mihola.

Čtyři miliardy na inkluzi

Návrh na rozpočet školství v roce 2019 počítá s tím, že na podporu vzdělávání handicapovaných i nadaných dětí v běžných školách půjdou čtyři miliardy korun. To je oproti loňsku o dvě miliardy více. Speciální školství by mělo dostat navíc 800 milionů korun a 100 milionů korun zamíří na pomůcky do těchto škol. Sněmovní výbor doporučil sněmovně, aby rozpočet školství schválila, žádný návrh ohledně změn ve financování inkluze nezazněl.

V běžných školách se vzdělávají desítky tisíc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho zhruba 70 tisíc dětí s postižením.

Z aktuálního průzkumu společností Tutor a Edulab vyplývá, že současná podoba inkluze nefunguje podle 79 procent ředitelů. Kritizují její aplikaci do praxe, nikoliv ale její smysl.

Je to útok na rodiče a děti

Podle ministra Plagy Hrnčířův návrh nic neřeší. "Je potřeba se bavit, jak systém budeme upravovat, jak nastavíme lepší čerpání nákladů prostřednictvím sdílení asistentů a úspory v podpůrných opatřeních, aby škola nemusela kupovat potřetí věc, kterou už má," dodal ministr. Jeho resort má v nejbližší době poslat do připomínkového řízení novelu vyhlášky. Podle Plagy by ale neměla vyvolávat přehnaná očekávání, protože nejde o změnu zákona.

Proti Hrnčířovu návrhu je například i Petr Gazdík (STAN). V regionech by podle něj vyvolal jen zmatky. "Považuji to za nesystémové a protizákonné. Pokud by se teď do inkluze hodily vidle, tak nastane ve školách chaos. To si čeští učitelé a speciální pedagogové nezaslouží," reagoval na dotaz Aktuálně.cz.

Také exministryně školství, poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která inkluzi prosadila, považuje Hrnčířův návrh za laciné sbírání politických bodů. "Je to útok na rodiče a děti. Krádež za bílého dne. Nic to neřeší, jen bere peníze školám na náročnější děti. Učitelům to se starostmi, které mají, nepomůže," řekla.

Společné vzdělávání, stejně jako speciální školství, má podle Plagy v systému své místo. "Nelze pouze společně vzdělávat nebo všechny dávat do speciálních škol. Valná většina dětí byla v systému už před změnou zákona před rokem 2016 a dostala se k nim cílená podpora. Bavme se ale o tom, zda je efektivní," poznamenal. Připouští nicméně, že existuje problematická skupina žáků, kde integrace selhává, to je ale prý na odbornou debatu.

"Pozměňovací návrh SPD na snížení rozpočtu na podpůrná opatření na polovinu považujeme za nešťastný a ohrožující nejen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také pro školy, které je již léta vzdělávají," reagovala předsedkyně spolku Rodiče pro inkluzi Lenka Hečková. Podle Štěpána Drahokoupila z Nadace OSF Praha pokračuje SPD svými škrty ve společném vzdělávání ve svém ideologickém boji.

VIDEO: České školství je nemocné, inkluze dopadla tak, jak dopadnout musela