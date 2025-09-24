Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud

Jedenasedmdesátiletý Čekan podle pravomocného verdiktu pod příslibem výhodných obchodů vylákal z několika lidí a firem téměř 13 milionů korun. Podle verdiktu bylo od počátku zjevné, že slibované obchodní příležitosti buď vůbec neexistují, anebo nejsou realistické. Čekan navíc lidem, od nichž si půjčoval peníze, zatajil své exekuce, jejichž výše dosáhla i s úroky 25 milionů korun.
Za podvod hrozilo Čekanovi až osm let vězení. Vinu popíral. Uvedl, že "v minulosti vydělal miliardy a je schopen je stále vydělávat". Trval na tom, že své známé nijak nepodvedl a že měl ze své obchodní činnosti obdržet vysoké odměny, z nichž by pak peníze vrátil i s výnosem. Neúspěch obchodů sváděl na okolnosti doby, svůj zdravotní stav a také na uzavření banky Sberbank, v níž měl účty.
Uložený trest je souhrnný. Čekanovi už dříve vyměřil brněnský soud tříletou podmínku za jiný podvod, který se podle Hospodářských novin týkal peněz určených na zprostředkování nákupu kamenolomu.
Čekan se počátkem 90. let vrátil z desetileté emigrace v Německu. V roce 1992 koupil Viktorii Žižkov. Zadlužený třetiligový klub, který mířil k bankrotu a do divize, vrátil do první fotbalové ligy. Podnikatel se zapojil i do privatizace. Od Fondu národního majetku odkoupil v roce 1993 státní podnik Elektroodbyt. Nezaplatil za něj, majetek firmy rozprodal a na její zbylé nemovitosti si vzal stamilionové úvěry.
Fond pak Čekana dlouho označoval za svého největšího dlužníka s dluhem 305 milionů korun. Trestní oznámení fondu ale policie odložila.