Domácí

Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Nejvyšší soud odmítl dovolání někdejšího privatizačního podnikatele Vratislava Čekana, jenž si má odpykat pět let za podvod. Rozhodnutí padlo bez veřejného jednání. Nyní by se Čekan mohl teoreticky ještě obrátit se stížností na Ústavní soud.
Vratislav Čekan (archivní foto).
Vratislav Čekan (archivní foto). | Foto: ČTK

Jedenasedmdesátiletý Čekan podle pravomocného verdiktu pod příslibem výhodných obchodů vylákal z několika lidí a firem téměř 13 milionů korun. Podle verdiktu bylo od počátku zjevné, že slibované obchodní příležitosti buď vůbec neexistují, anebo nejsou realistické. Čekan navíc lidem, od nichž si půjčoval peníze, zatajil své exekuce, jejichž výše dosáhla i s úroky 25 milionů korun.

Související

Český šíbr, filmové hvězdy i falešný princ. Ti všichni vlastnili aspoň část týmu F1

Vratislav Čekan (1993)
Přehled

Za podvod hrozilo Čekanovi až osm let vězení. Vinu popíral. Uvedl, že "v minulosti vydělal miliardy a je schopen je stále vydělávat". Trval na tom, že své známé nijak nepodvedl a že měl ze své obchodní činnosti obdržet vysoké odměny, z nichž by pak peníze vrátil i s výnosem. Neúspěch obchodů sváděl na okolnosti doby, svůj zdravotní stav a také na uzavření banky Sberbank, v níž měl účty.

Uložený trest je souhrnný. Čekanovi už dříve vyměřil brněnský soud tříletou podmínku za jiný podvod, který se podle Hospodářských novin týkal peněz určených na zprostředkování nákupu kamenolomu.

Čekan se počátkem 90. let vrátil z desetileté emigrace v Německu. V roce 1992 koupil Viktorii Žižkov. Zadlužený třetiligový klub, který mířil k bankrotu a do divize, vrátil do první fotbalové ligy. Podnikatel se zapojil i do privatizace. Od Fondu národního majetku odkoupil v roce 1993 státní podnik Elektroodbyt. Nezaplatil za něj, majetek firmy rozprodal a na její zbylé nemovitosti si vzal stamilionové úvěry.

Fond pak Čekana dlouho označoval za svého největšího dlužníka s dluhem 305 milionů korun. Trestní oznámení fondu ale policie odložila.

 
Mohlo by vás zajímat

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců
1:48

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod
9 fotografií

Jurečka: Dohoda o platech se neuzavřela, s odbory se projedná nový návrh

Jurečka: Dohoda o platech se neuzavřela, s odbory se projedná nový návrh
domácí Aktuálně.cz Obsah soud podvod FK Viktoria Žižkov peníze tunelování

Právě se děje

před 12 minutami

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě
Prohlédnout si 32 fotografií
Off-road trialových kategorií je několik, oblíbená byla i ta s vraky.
Akce Pístovské mokřady se koná už od roku 2013.
Aktualizováno před 22 minutami
Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
před 25 minutami
Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Festival se bude v Hradci Králové konat od 10. do 14. června 2026, tedy o den déle než organizátoři původně oznámili.
Vladimír Krupa

Komentář: Opravdu není SPD proruská? Některé příklady varují

před 52 minutami
Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v neděli 28. září zahájí divadelní festival Čekání na Václava. Akce potrvá celý měsíc.
před 57 minutami
"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců
1:48

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Do poškozených kopali, bili je pěstmi, teleskopickými obušky nebo je například řezali noži a nůžkami na různých částech těla," popisuje policie.
před 59 minutami

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod
Prohlédnout si 9 fotografií
Show českého gripenu byla nejen hlasitá, ale díky nízkým průletům v malé rychlosti si mohli všichni prohlédnout detaily supersoniku.
Dvojice českých gripenů doprovází střední transportní letoun C-295 Casa.
Další zprávy