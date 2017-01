Sovětský sněhožrout naplní tatrovku za šest minut. Startuje i při -50 °C a turisté ho milují

před 32 minutami

Sníh z vrchlabských ulic už dlouhá desetiletí odváží osvědčený ruský stroj, jemuž se přezdívaná Stalinovy ruce. Tatrovku dokáže sněhem naplnit za šest minut a jeho poruchovost je minimální. Vrchlabští sovětský nakladač využívají už od padesátých let. Ten současný byl vyroben v roce 1988. Podobné zařízení mají také v Jablonci nad Nisou, tam se jim však při úterním odklízení porouchal.

Vrchlabí – Do boje se sněhovou kalamitou vytáhli ve Vrchlabí s více než čtvrt století starým strojem zvaným Stalinovy ruce. Sovětský nakladač do krkonošského města přivezli v roce 1989, kdy nahradil dosluhující stroj. "První nakladač u nás byl někdy od roku 1955, takže jsme v Česku byli patrně první, kdo ho měl," poodkrývá historii jedinečného stroje ředitel Služeb města Vrchlabí Jiří Prokopec s tím, že současný nakladač byl vyroben v roce 1988 kdesi za Uralem.

Přezdívku Stalinovy ruce si stroj vysloužil díky svým čtyřem lopatkám, které nabírají sníh, a také kvůli svému původu. "My tomu ale v 90 procentech říkáme sněhožrout," upřesňuje ředitel. "Pojmu Stalinovy ruce se chytla hlavně média," dodává.

Nakladač, který má spotřebu 35 litrů nafty za hodinu, za 60 minut odklidí okolo 60 kubíků sněhu. "Když stroj pracuje, tak auto, na které sníh nakládá, couvá za ním," popisuje Prokopec. Plný náklaďák poté bez problémů odveze sníh po uklizené cestě na skládku. Jednu tatrovku stroj naloží zhruba za 6 minut. "Nic lepšího na nakládání sněhu není," pyšní se Prokopec a dodává: "A navíc to nijak nebrání provozu." Jen letos se z ulic Vrchlabí odvezlo zhruba 8 až 10 tisíc kubíků sněhu.

Stalinovy ruce obsluhuje už léta stále stejný řidič. "Má pro to cit, je totiž třeba dávat pozor na to, co se nabírá," upozorňuje ředitel. Podle něj ale není obsluha stroje nijak složitá.

Práce sněhožrouta vzbuzuje ve vrchlabských ulicích zájem. "Budí to obrovskou pozornost především u turistů, je to nevídaná záležitost, a navíc to je z technického hlediska nádherná práce," dodává ředitel.

Komplikované však jsou opravy sněhožrouta, náhradní díly se totiž musejí vyrábět speciálně na zakázku. "Poruchovost stroje je ale minimální, motor chytne i při minus 50 stupních Celsia," pochvaluje si Prokopec s tím, že komplikace nastávají zpravidla jen tehdy, pokud lopatky pod sněhem naberou železný sloupek nebo extrémně ztvrdlý led.

autor: Barbora Němcová