Soudce Sovák stíhaný za korupci osvobodil komplice, který původně dostal 6 let vězení

Soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Sovák sedí od pondělí ve vazbě, je obviněn z korupce. Spolu s ním policie stíhá další čtyři lidi. Jedním z nich je podnikatel, jehož předchozí trestní kauzu vyřizoval právě Sovákův odvolací senát. Podnikatele očistil, původně přitom dostal šest let vězení. Aktuálně.cz přináší podrobnosti. Sovákova kauza se má týkat i rozhodování o stavební firmě Metrostav.

Arménský podnikatel Gagik Tonyan je jedním z pěti obviněných v korupční kauze soudce Zdeňka Sováka. Podnikatel se opakovaně dostal do střetu se zákonem ještě předtím, než ho policie zadržela v aktuálním případu. V minulosti strávil několik měsíců ve vazbě. Dostal také osmnáctiměsíční podmínku za výtržnictví kvůli násilí při vymáhání dluhu.

Tonyanova poslední trestní kauza se také týkala jeho aktivit spočívajících v řešení dluhů. Právě při ní narazil na Sováka coby svého soudce. Sovákův senát mu při vyřizovaní jeho odvolání dramaticky pomohl, na což upozornily Hospodářské noviny. Aktuálně.cz přináší podrobnosti. Tonyanův případ měl v první instanci na starosti Městský soud v Praze. Loni v říjnu ho za vydírání potrestal šesti lety vězení.

"Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, že jiného pohrůžkou násilí nutil, aby něco konal, a tohoto jednání se dopustil s úmyslem způsobit škodu velkého rozsahu a v úmyslu trestný čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo," sdělila Aktuálně.cz mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Podle Sováka nešlo o trestný čin

Na podnikatele se obrátil Roman H. z jedné firmy. Požádal ho o pomoc při vyřizování dluhu, jejž měla společnost Romana H. vůči jiné firmě. Dlužila jí 504 tisíc eur. Tonyan si za své služby řekl o 300 tisíc korun. Na následné schůzce obou mužů však Tonyan obrátil. Dluh Romana H. prý převzal, za což po něm žádal podpis směnky ve výši 15 milionů korun.

Roman H. odmítl. Podnikatel ho varoval, že pokud chce z místa schůzky, kavárny v centru Prahy, odejít po svých, musí mu vyhovět. Následně pokynul k jednomu ze sousedních stolů, kde sedělo dalších šest mužů. Jedním z nich byl Dmytry P., který s Tonyanem dostal zmíněnou podmínku za výtržnictví.

"Což v poškozeném (Romanu H.) vyvolalo obavu o svůj život a zdraví v případě, že obžalovanému nevyhoví a předmětnou směnku podepsal, aniž by pro vznik takového závazku existoval jakýkoli právní důvod," stojí v rozsudku, jejž Aktuálně.cz prostudovalo. Po podpisu opakovaně Romana H. nutil, aby mu peníze uhradil. Nakonec od něj dostal pět tisíc eur.

Proti šestiletému trestu se Tonyan odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Jeho podání přistálo na stole senátu, jemuž předsedal Zdeněk Sovák. Kauzu vypořádal v podnikatelův prospěch. "Vrchní soud v Praze napadený rozsudek zrušil. Znovu rozhodl tak, že obžalovaného zprostil obžaloby, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Kateřina Kolářová.

Tři z pěti obviněných skončili ve vazbě

Podle Hospodářských novin je v případu stíhaný také Sovákův známý, důchodce Milan Bíba, a jeho partnerka. Když uplynulou sobotu Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila zatýkání, Český rozhlas informoval o obvinění pražského advokáta Jiřího Teryngela. Kromě něj a Bíbovy partnerky skončili všichni ve vazbě.

V tuto chvíli není potvrzené, jakou roli při údajně korupčním rozhodování soudce měli hrát zbývající čtyři obvinění a zda Sováka uplatil právě podnikatel Tonyan. Nicméně jedno z obvinění zní nadržování, což podle trestního zákona představuje nezákonnou pomoc, aby se dotyčný vyhnul trestu. To by odpovídalo Sovákovu rozsudku v Tonyanově kauze. Je však třeba dodat, že o odvolání rozhodoval hlasováním tříčlenný senát.

Skupinou se dále prolíná obvinění z přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V krajním případě při uznání viny hrozí za tyto činy až dvanáct let vězení. Oficiálně nejsou podrobnosti případu jasné. "Vyšetřování je na počátku, proto další informace v tuto chvíli nemůžeme podat," řekla vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová.

Teryngel: Soudce Sovák mi poslal esemesku

Obviněný advokát Jiří Teryngel Aktuálně.cz řekl, že je stíhaný kvůli nepřímému úplatkářství. Podle svých slov měl dle zjištění policie u soudce Sováka lobbovat, aby "zpracoval" jiného soudce rozhodující o kauze jednoho z Teryngelových klientů. "Já jsem tam v té době (letos 30. května, pozn. aut.), kdy se to mělo stát, ale žádné odvolání žádného svého klienta neměl," uvedl advokát.

Se soudcem Sovákem se zná Teryngel 40 let. Potvrdil přitom, že s ním v té době otázku právní povahy probíral. "On mi pak poslal esemesku, že to konzultoval s úspěchem," dodal Teryngel. O čem se Sovákem diskutovali a co následně soudce a s kým úspěšně projednal, si podle svých slov nepamatuje. Dodal, že kromě Sováka nikoho z dalších obviněných nezná.

Kolik měl podle policie soudce Sovák ovlivnit trestních případů, není jasné. Policie se však při sobotním zásahu na vrchních soudu zajímala o více jeho spisů. "Ale to nenasvědčuje ničemu, to je rutinní postup orgánů činných v trestním řízení," řekl Aktuálně.cz předseda soudu Luboš Dörfl.

50 milionů kvůli Metrostavu

Server Seznam Zprávy v úterý přišel se zjištěním, že v Sovákově kauze jde také o úplatek 50 milionů korun. Soudce měl za část těchto peněz v odvolacím řízení přispět k příznivějšímu rozsudku ve prospěch firmy Metrostav figurující v druhé korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. V ní dostala pokutu 50 milionů korun a zákaz účastnit se veřejných zakázek na dobu tří let.

Padesát milionů korun chtěl zmíněný Bíba, soudci měl z toho přislíbit pět milionů. Sovák údajně žádné peníze nepřevzal. Druhá korupční kauza Davida Ratha leží po nepravomocném rozsudku stále u Krajského soudu v Praze. Stále se čeká, až mu od odsouzených dorazí odůvodnění odvolání. V tuto chvíli tak ještě není určené, kdo z Vrchního soudu bude o odvolání rozhodovat.

Snaha soudce Sováka měla směřovat k tomu, že se bude snažit zajistit příznivý výsledek pro Metrostav. Kvůli tomu si měl podle Seznam Zpráv říct ministryni spravedlnosti Marie Benešová o prodloužení působení na soudu, protože letos mu kvůli jeho věku mandát zanikne. Prodloužení se nedočkal. Metrostav přitom podle zjištění Aktuálně.cz v listopadu podal trestní oznámení k Vrchnímu státní zastupitelství v Praze právě kvůli tomu, že se o zmíněných plánech dozvěděl. Distancuje se od nich.

Hlavní svědek jako vyděrač a podvodník

Klíčovým svědkem, po jehož výpovědi se mělo v první půli letošního roku spustit prověřování, je podnikatel a bývalý policista Jiří Kirschner. On měl být pro Sováka a Bíbu spojkou do Metrostavu, jemuž nabídku tlumočil. Místo toho se ale obrátil na policii a začal s ní spolupracovat. Kirschner byl sám už dříve dvakrát odsouzen za vydírání. Hospodářské noviny informovaly, že ho Městský soud v Praze loni potrestal i kvůli podvodu.

Deník Aktuálně.cz má rozsudek k dispozici. Podvádět měl Kirschner třikrát. V prvním případě podle pravomocného rozsudku jménem své společnosti poskytující detektivní služby slíbil jiné firmě, že jí pomůže získat od spořitelního družstva úvěr ve výši 95 milionů korun. Naúčtoval si za to 847 tisíc. Jenže úvěr pro svého klienta nezajistil a peníze si nechal.

V druhém případě pak už jako fyzická vylákal z Jiřího J. půjčku ve výši 22,3 milionů korun. Odůvodnil ji tím, že peníze potřebuje pro své podnikání. Jiřímu J. slíbil, že částku mu vrátí podílem ze zisku, jemuž měla napomoci zmíněná půjčka.

"Obžalovaný, aniž by svým slibům dostál, nevrátil vylákané finanční prostředky a ponechal si je pro vlastní potřebu," stojí v rozsudku, jejž deník Aktuálně.cz prostudoval. Obdobně pak Kirschner vytáhl z dalšího známého 13 milionů korun, jež rovněž nevrátil.

Předseda soudu chystá prověrku

Městský soud v Praze ho za to loni v dubnu potrestal sedmi lety vězení, rozsudek loni v prosinci potvrdil odvolací senát Ondřeje Peřicha z Vrchního soudu v Praze. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Kirschnerovo následné dovolání letos říjnu zamítl Nejvyšší soud.

Podle zjištění Aktuálně.cz Kirschner letos v listopadu požádal pražský městský soud o odklad nástupu do výkonu trestu. "Věcí nástupu do výkonu trestu se zabýváme," řekla mluvčí Markéta Puci. Kirschner se navíc minulý týden obrátil na Městský soud v Praze s žádosti o obnovu procesu. O ní ještě soud nerozhodl, jednání nařídí v následujících týdnech.

Po Ivanu Elischerovi je Zdeněk Sovák druhý obviněný soudce z korupce působícím na Vrchní soudu v Praze. Předseda Dörfl je přesvědčený, že v obou případech šlo o selhání jednotlivce. "Ale je to věc, kterou je potřeba vyhodnotit. Bude třeba projít systém a zjistit, jestli skýtá dostatečné záruky v objektivitě a transparentnosti," uvedl Dörfl s tím, že se budu zabývat systémem rozdělování spisu, rozvrhu práce a výběru nových soudců.