Soudy dostaly stovky stížností na volby, Chalánková nemusí být senátorkou

V pátek odpoledne končí možnost podat stížnosti na průběh komunálních voleb. Soudy jich nyní evidují již stovky, některé už zamítly.

Praha - V pátek v 16 hodin skončí možnost podat stížnost proti výsledkům komunálních voleb a těch senátních soubojů, kde některý z kandidátů zvítězil v první kole - tedy na Praze 4 a ve Vsetíně, kde triumfoval Jiří Drahoš a Jiří Čunek. Soudy již nyní dostaly na stůl na dvě stovky stížností, některé přitom už kvůli formálním vadám zamítly.

K námitkám přímo vybízí výsledek prvního kola senátních voleb na Prostějovsku. V něm na třetím místě skončila o pouhých pět hlasů za nezávislou Jitkou Chalánkovou kandidátka za ANO Irena Blažková. Chalánkové se pak podařilo ve druhém kole získat mandát na úkor Boženy Sekaninové (ČSSD).

V okrsku ve Slatinkách, kde Chalánková převálcovala Blažkovou o 37 hlasů, přitom došlo k neuvěřitelnému pochybení. Volební komise rozhodla, že do žlutých senátních obálek se mají dávat hlasovací lístky do komunálních voleb a do modrošedých komunálních zase senátní. Důvod byl ten, že komise ztratila jednu krabici modrošedých lístků a bála se, že jí dojdou. Barvy tedy komise prohodila, protože předpokládala, že o senátní volby bude menší zájem.

Kvůli zmatkům tam bylo velké procento neplatných hlasů a není vyloučeno, že se zde senátní volby budou muset opakovat. Chalánková tam totiž v prvním kole dostala 58 hlasů proti 21 hlasům Blažkové. Kdyby byl rozdíl menší, Chalánková by do druhého kola vůbec nepostoupila a poté ani nevyhrála.

"Já za sebe určitě námitku podávat nebudu. Ale hnutí ANO to zvažuje. Nechám to na jejich rozhodnutí," řekla Blažková. Ani krajská organizace ANO však konečný verdikt nevynesla. "V tuto chvíli probíhají finální porady, jakým směrem se budeme ubírat. Ještě nejsme rozhodnutí, zda námitku podáme," řekl krajský manažer hnutí Milan Passinger. Čas ještě mají, termín pro stížnosti pro senátní volby vyprší až za týden.

TOP 09 hledala svého jediného voliče

Stížnost naopak již podala TOP 09 v Ústí nad Labem. Ta zjistila, že v okrsku ve Všebořicích dostali jediný hlas - tedy že pouze jeden její kandidát dostal ke svému jménu křížek. V celkovém součtu tam pak TOP 09 měla 0,03 procenta, zatímco jinde většinou mezi třemi a čtyřmi procenty.

Její členové proto dokonce chodili po domech a hledali, kdo je volil, aby mohli poukázat na chybu a podat stížnost. "Bohužel nikoho nenašli," uvedla tajemnice ústecké organizace Radka Ostřížová.

Strana ale přesto stížnost podala a žádá o přepočítání výsledků, byť to celkové výsledky jen těžko ovlivní. TOP 09 v Ústí zůstala s výsledkem 3,64 procenta hluboko pod hranicí, která je nutná pro zisk mandátu. "Přestože problematické okrsky výsledky téměř neovlivní, nejde nad nekalými praktikami přivírat oči, protože pak se jich nikdy nezbavíme," uvedla TOP 09.

Hlasy pro mrtvého

Na volby do městské části Ostrava-Jih si stěžuje lídr sociálnědemokratické kandidátky Adam Rykala. V oblasti, která bývala klasickou baštou ČSSD, se strana pod jeho vedením nedostala ani do zastupitelstva, když zůstala těsně pod pětiprocentní hranicí. "Máme určité pochybnosti o zpracovávání a sčítání hlasů některých okrskových komisí. Ať už se to týká přímo samotného sčítání nebo následného přepisování do počítačového systému," řekl Rykala.

Konkurenční hnutí LEČO - Lepší a čistá Ostrava navíc nevyškrtlo z kandidátní listiny jednoho ze svých kandidátů, který před volbami zemřel, a přesto tak získával pro stranu hlasy. "Mrtvý kandidát nemá pasivní volební právo a nemají se mu započítávat volební hlasy," dodal Rykala.

Řada stížností neprošla kvůli formalitám

Jen Krajský soud v Ústí nad Labem do pátečního rána obdržel 24 stížností. A dvě již zamítl.

Zájmové sdružení Spolek přátel Jiříkova a Filipova se pokusilo zneplatnit volby v Jiříkově na Děčínsku. Argumentoval tím, že na kandidátce "Nezávislí kandidáti města Jiříkova" chybí u kandidátů důležitá poznámka, že byli navrženi hnutím STAN. "Tím mohlo dojít k obelhání voličů," stojí ve stížnosti. Tou se ale krajský soud odmítl zabývat a to kvůli formální chybě, protože ji nepodal účastník voleb.

Soudy již také odmítly pro předčasnost několik dalších návrhů. Stížnost na volby totiž lze podat až den poté, co jsou jejich výsledky vyhlášeny ve sbírce zákonů. To bylo 9. října. Soud tak mohl projednat jen žaloby, které dorazily mezi 10. a 19. říjnem. Řada stěžovatelů ale na to nepočkala a stížnost podala ještě předtím.

Ústecký soud také bude muset řešit stížnost, kterou proti výsledkům voleb podal Antonín Samek, který byl 20 let starostou za Demokratickou regionální stranu. Letos kandidoval za ANO, ale to zde dostalo pouhé dva hlasy. Podle Samka byla proti němu negativní kampaň, a to dokonce před volební místností. "Byla to nezákonná protikampaň. Její iniciátor přijel před základní školu a říkal, že mě nemají volit. To považuji za porušení volebního zákona," uvedl Samek.

Stížností přibývá

Městský soud v Praze podle mluvčí Markéty Puci v poledne registroval 14 stížností. "Ale neustále přibývají, ráno jich bylo 11," uvedla.

Krajský soud v Ostravě podle mluvčího Jiřího Barče do pátečního poledne dostal 35 stížností. Některé z nich jsou přitom opakované, když je soud již kvůli chybám odmítl. "Spousta z nich ten nedostatek napravila a podala stížnost znovu," řekl s tím, že nejčastější bylo to, že stížnost podávala například navrhující strana a ne její kandidátka či že byly podány ještě před oficiálním potvrzení výsledků.

Ve středních Čechách již lidé a strany podali 26 stížností. Jedna směřuje i proti bývalému středočeskému hejtmanu Davidu Rathovi, který získal mandát v Hostivicích u Prahy. Jedno z hnutí má podezření, že někteří lidé na Rathově kandidátce neměli v době konání voleb trvalý pobyt v Hostivicích, jak požaduje zákon.