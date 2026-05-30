Soudružka za joystickem. Konečná v Bruselu vyrazila do boje za videohry

Na čem se shodne komunistka Kateřina Konečná, miliardář Elon Musk a youtuber PewDiePie? Zní to jako začátek absurdního vtipu, ve skutečnosti je ale spojuje jedna překvapivá věc – videohry.
Předsedkyně KSČM totiž v posledních dnech nečekaně povýšila na advokátku hráčů videoher. Na sociálních sítích i přímo v Evropském parlamentu se zastala iniciativy Stop Killing Games (česky Přestaňte likvidovat hry), která protestuje proti praxi herních vydavatelů.
Ti podle kritiků prodávají hráčům hry, které po letech jednoduše vypnou, lidem odeberou přístup a promění je v „digitální mrtvoly“.
„Koupili jste si hru? Tak by asi měla být vaše, nejen do chvíle, než se korporace rozhodne vypnout server a váš nákup proměnit v bezcennou ikonu v knihovně,“ prohlásila Konečná ve videu zveřejněném na Facebooku.
„Mají mít firmy právo lidem na dálku zničit produkt, za který zaplatili? Já říkám jasně, že nemají. Vydavatelé chtějí peníze jako za prodej produktu, ale ve skutečnosti se chovají, jako by vám nikdy nic neprodali. Jedním kliknutím hru vypnou a zákazník má prostě smůlu,“ pokračovala europoslankyně.
Konečná jako fanynka videoher?
Video samo o sobě působí poněkud absurdně. Před komunistickou europoslankyní, která před pár dny bojovala na brněnském náměstí proti sudetským Němcům, se promítají loga legendárních her Grand Theft Auto a Minecraft. Jako příklad pak zmiňuje závodní hru The Crew.
Pravdou však je, že vydavatel Ubisoft po vypnutí serverů prakticky odstřihl celou hru od hráčů. Zda je ale Kateřina Konečná tajnou fanynkou GTA, zatím zůstává nejasné.
Vystoupila i v parlamentu
Nezůstalo ale jen u videa. Konečná se s nezvyklým zápalem pustila do tématu také přímo na půdě Evropského parlamentu. „Když za něco zaplatíte, chcete k tomu mít přístup,“ hájila hráče před kolegy europoslanci.
„Situace, kdy si koupíte produkt a po nějaké době je ‚mrtvý‘, aniž by vám to bylo řečeno předem, zní jako katastrofa. Něco takového bychom stěží tolerovali, a přesto je to realita ve videoherním průmyslu,“ prohlásila.
Koalice Konečná–Musk–PewDiePie
„Plně podporuji občanskou iniciativu Stop Killing Games a doufám, že Komise navrhne způsoby, jak chránit práva hráčů a kulturní dědictví, které videohry představují,“ řekla bývalá tvář hnutí Stačilo!
Celá debata se do Bruselu dostala díky obrovské podpoře zevnitř hráčské komunity i mimo ni – pod petici se podepsalo přes 1,2 milionu lidí, což znamená, že se jí nyní musí zabývat i Evropská komise a Evropský parlament. Organizátoři chtějí, aby firmy nemohly po ukončení podpory jednoduše vypnout hry, za které zákazníci předtím zaplatili často nemalé peníze.
A právě díky tomu vznikla možná „nejpodivnější koalice na světě“. K nejviditelnějším podporovatelům iniciativy totiž patří také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podporu jí vyjádřili i známí internetoví tvůrci včetně PewDiePie, streamera Asmongolda nebo miliardáře Elona Muska.
Mohlo by vás zajímat: Milovaná herní hudba, podívejte se na nový díl podcastu Krotitelé bossů
„Je schopná všeho." Bývalý trenér Sereny popsal strategii jejího třaskavého návratu
Ta informace pořádně rozvířila tenisové zpravodajství během grandslamového týdne. Po dvou porodech a ve věku 44 let Serena Williamsová chystá návrat na trávě, přihlásila se o divokou kartu na červnový turnaj v Queen's Clubu. Podle expertů je právě teď ideální chvíle na takový comeback.
„Už teď se cítím blbě.“ Koubka čeká těžký úkol, proti Kosovu vyběhnou všichni nováčci
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v nedělním přípravném utkání s Kosovem před blížícím se mistrovstvím světa nenasadí některé opory, šanci naopak dá všem nováčkům.
Ve Francii kvůli poruše přenocovalo přes 800 cestujících ve vlacích TGV
Ve Francii strávilo kvůli poruše 841 cestujících noc ve dvou rychlovlacích TGV na trase z Paříže do Lyonu. Rychlovlaky společnosti Trenitalia v pátek večer vyrazily z metropole, načež uvízly na trati. V cestě mohly pokračovat až v sobotu kolem půl desáté ráno.
Lebku svaté Zdislavy dobývali restaurátoři z betonu po kousíčcích přes 16 hodin
Přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj.
Česko zasáhnou silné bouřky. Hrozí i krupobití a nárazový vítr, varují meteorologové
Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústavu.