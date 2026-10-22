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Domácí

Soudní dvůr EU vytkl Česku, že dovoluje výslech podezřelých bez přítomnosti obhájce

ČTK
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Česká republika porušuje právo EU tím, že umožňuje vyslýchat podezřelé z trestných činů bez přítomnosti obhájce, pokud se advokát nedostaví do 48 hodin od zadržení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Soudní dvůr Evropské unie, který vyhověl žalobě Evropské komise. Obdobné pochybení vytkl unijní soud také Maďarsku.

soud, spravedlnost
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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„Směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení stanoví, že podezřelé a obviněné osoby mají právo na přístup k obhájci dostatečně včas a takovým způsobem, aby mohly prakticky a účinně uplatňovat svá práva na obhajobu,“ uvedl soud v prohlášení.

Evropská komise podle soudu vytýkala oběma zemím, že nesplnily povinnosti vyplývající z této směrnice, a proto se obrátila na Soudní dvůr EU.

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Právní předpisy obou států totiž obecně umožňují vyslýchat podezřelé v nepřítomnosti obhájce, pokud se nedostaví ve stanovené lhůtě. V Maďarsku tato lhůta činí dvě hodiny od okamžiku, kdy byl obhájce vyrozuměn o zadržení dotyčné osoby.

V Česku jde o 48 hodin od zadržení podezřelého. Česká právní úprava navíc umožňuje výslech i v případě, že je obhájce nedostupný.

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Soudní dvůr žalobám komise v plném rozsahu vyhověl a rozhodl, že Maďarsko a Česká republika nesplnily povinnosti vyplývající z unijního práva. Právo na přístup k obhájci podle soudu zahrnuje mimo jiné právo podezřelých a obviněných na přítomnost obhájce a jeho aktivní účast při výslechu. To v zásadě znamená fyzickou přítomnost obhájce, konstatoval soud.

Soudní dvůr v tomto rozsudku Česku žádnou pokutu neuložil. Pokud by však země rozsudku nevyhověla, Evropská komise může případ znovu předložit soudu a navrhnout finanční sankce.

Evropská komise upozorňovala na nesoulad české právní úpravy se směrnicí už v roce 2021. V červenci 2024 pak oznámila, že kvůli nesprávnému provedení pravidel předává případ Soudnímu dvoru EU. Ministerstvo spravedlnosti tehdy s výtkami komise nesouhlasilo.

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