"Soudkyně jednala jako za totality". Babiš drsně reagoval na dotaz k Čapímu hnízdu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli opět kritizoval postup justice v kauze Čapí hnízdo. Česko má podle něj nezávislou justici, soudkyně odvolacího soudu se ale podle něj zachovala jako za totality.
Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News zopakoval, že Nagyová nic neudělala a proti rozhodnutí se bude bránit. Domnívá se také, že pokud by ho Sněmovna vydala ke stíhání, byl by rovněž odsouzen podle něj na základě vymyšlených důkazů.
Vrchní soud v Praze v pondělí potvrdil europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě pozastavené a soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má Babiš poslaneckou imunitu. Proces Babiš dlouhodobě označuje za politický.
Babiš v neděli stejně jako Nagyová podmíněně odsouzen. "Kdybych se nechal vydat, tak bych byl podmíněně odsouzený na základě vymyšlených věcí bez důkazů," řekl.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a tehdejší partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.
Nagyová, Babišova někdejší poradkyně, podle obžaloby žádost o dotaci podala a zamlčela v ní informace o propojení společnosti s Agrofertem.
"Máme nezávislou justici, ale tady máme soudkyni, která se zachovala jak za totality," řekl Babiš. Nagyová se podle premiéra bude proti verdiktu dál bránit, další postup nechá na právnících. Rozhodnutí označil za absurdní.
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