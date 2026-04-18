Soudila dopravní nehody, teď sama jednu způsobila. A nadýchala dvě promile

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta, v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.
Soudkyně s dvacetiletou praxí, která se podle tisku sama specializovala na dopravní nehody, je v současnosti v pracovní neschopnosti. „Dnes jsme s místopředsedou soudu a paní soudkyní situaci probírali. Pro mě je to věc, která se nesmí stát. Budou ji řešit orgány činné v trestním řízení, já mám kárnou pravomoc a budu to řešit po této linii. Je to vážný prohřešek. Z mého pohledu jsou dvě možnosti, buď odvolání z funkce, nebo vysoké srážky z platu,“ řekl Jurtík v pátek serveru Hanácká drbna.
Soudkyně podle předsedy soudu situace lituje a chce ji řešit. Obrátí se proto na odbornou pomoc, nyní je v pracovní neschopnosti. „Její práci musí převzít stávající trestní soudci, vyřešíme to změnou rozvrhu práce. Nějak se s tím musíme vypořádat. Je zařazena na trestní úsek včetně specializace na dopravní nehody, takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale pokud by se vrátila, dopravní nehody by už soudit nemohla,“ doplnil Jurtík.
Nehodu ve Slatinkách potvrdila také policie, bližší informace k ní neuvedla. V případě prokázání viny by se řidička podle podle serveru iDNES.cz dopustila minimálně trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V takovém případě hrozí zákaz činnosti, peněžitý trest, případně trest odnětí svobody až na jeden rok, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Politická šikana: Dřív nebo později přijde konec. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?
„Všechno jsem mu obětoval, dluží mi peníze.“ Ruský otec tenisového showmana promluvil
Má pověst tenisového showmana, který dokáže předvést fenomenální výkon a stejně tak se tvářit, jako by ho to na kurtu vlastně ani nebavilo. To je Alexander Bublik, rodák z ruské Gatčiny, který ale posledních deset let reprezentuje Kazachstán. Nyní přišel na přetřes jeho komplikovaný vztah s otcem.
„Doufám, že ty žádné děti mít nebudeš.“ Nejmladší poslankyně i zástupce SPD, na akci to vřelo
Když mladí lidé běželi minulou sobotu ulicemi Prahy a snažili se přes odpor těžkooděnců bránit Pochodu pro život, byla mezi nimi i jedna poslankyně – ta nejmladší, jednadvacetiletá Julie Smejkalová ze STAN. Aktuálně.cz s ní mluvilo o jejím chování i názoru na Hnutí pro život, které za pochodem stálo.
ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj
Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
ŽIVĚ „Možná budeme muset znovu shazovat bomby.“ Trump už zase hrozí Íránu
Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu íránských přístavů. Zároveň dodal, že možná neprodlouží příměří, které má vypršet ve středu.
Odemykání telefonu obličejem může ohrozit vaše data. Test ukázal slabinu u řady telefonů
Moderní chytré telefony se často chlubí odemykáním obličejem, které má chránit osobní data. Nový test britské neziskové spotřebitelské organizace Which? ale ukazuje, že u mnoha zařízení lze tuto ochranu překvapivě snadno prolomit - někdy stačí obyčejná fotografie majitele.