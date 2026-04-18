18. 4. Valérie
Soudila dopravní nehody, teď sama jednu způsobila. A nadýchala dvě promile

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta, v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Soudkyně s dvacetiletou praxí, která se podle tisku sama specializovala na dopravní nehody, je v současnosti v pracovní neschopnosti. „Dnes jsme s místopředsedou soudu a paní soudkyní situaci probírali. Pro mě je to věc, která se nesmí stát. Budou ji řešit orgány činné v trestním řízení, já mám kárnou pravomoc a budu to řešit po této linii. Je to vážný prohřešek. Z mého pohledu jsou dvě možnosti, buď odvolání z funkce, nebo vysoké srážky z platu,“ řekl Jurtík v pátek serveru Hanácká drbna.

Soudkyně podle předsedy soudu situace lituje a chce ji řešit. Obrátí se proto na odbornou pomoc, nyní je v pracovní neschopnosti. „Její práci musí převzít stávající trestní soudci, vyřešíme to změnou rozvrhu práce. Nějak se s tím musíme vypořádat. Je zařazena na trestní úsek včetně specializace na dopravní nehody, takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale pokud by se vrátila, dopravní nehody by už soudit nemohla,“ doplnil Jurtík.

Nehodu ve Slatinkách potvrdila také policie, bližší informace k ní neuvedla. V případě prokázání viny by se řidička podle podle serveru iDNES.cz dopustila minimálně trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V takovém případě hrozí zákaz činnosti, peněžitý trest, případně trest odnětí svobody až na jeden rok, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Politická šikana: Dřív nebo později přijde konec. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?

Politická šikana z 13. dubna 2026. | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček
Mohlo by vás zajímat
"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj.
ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.

