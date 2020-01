Benešová oponuje výtkám Bradáčové: Soudce v komisi volící žalobce není protiústavní

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) odmítá tvrzení, že účast soudce ve výběrových komisích na místa vedoucích státních zástupců může být protiústavní. Takový názor má vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která to uvedla v rozhovoru pro čtvrteční Hospodářské noviny. Složení výběrových komisí zavádí novela zákona o státním zastupitelství, kterou žalobci dlouhodobě kritizují.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová tvrzení, že by účast soudce v komise pro výběr žalobců byla protiústavní, odmítá. | Foto: ČTK

"Už v minulosti rozhodoval Ústavní soud, že soudci by neměli působit v jakýchkoli tělesech, která nějakým způsobem zasahují do výkonné moci, kam spadá i státní zastupitelství. V tomto případě by soudce přitom spolupracoval na výběru představitelů exekutivy. Řeči o jejich nezávislosti v komisi považuji za zcela nepřiléhavé, protože soudci projeví svou nezávislost jedině v rozhodovacích procesech v rámci své působnosti. Dokonce se proto domnívám, že jejich účast v tomto tělese je protiústavní," uvedla mimo jiné Bradáčová pro Hospodářské noviny.

Benešová to ale odmítá. "Namítám, že ten zákon procházel legislativní radou vlády, která právě posuzovala ústavnost toho zákona a neshledala tam nic protiústavního," řekla ministryně novinářům. Podotkla, že jednání s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem dále pokračují. Dodala, že žalobcům nabízela jiné možnosti, například že místo soudce bude v komisi akademik.

Podle ministerstva spravedlnosti návrh novely zákona o státním zastupitelství stanovuje transparentní způsob výběru vedoucích státních zástupců, funkční období nejvyššího státního zástupce či zákonné důvody jeho odvolání. Podobu ministerské novely ale kritizovali nejvyšší státní zástupce, Unie státních zástupců i některé opoziční strany či platforma Rekonstrukce státu.

Vadí jim sedmileté, nikoliv desetileté funkční období nejvyššího státního zástupce či složení výběrových komisí na posty vedoucích státních zástupců. Vedoucí státní zástupce by podle novely vybírala pětičlenná komise, do níž by ministryně jmenovala tři členy.

"V podstatě páni státní zástupci chtějí setrvat na tom svém, že chtějí tři plus dva v komisi, to znamená, aby si vybírali oni své šéfy (…), s tím zase nemohu souhlasit já, protože, jak jistě víte, mě pak berou k odpovědnosti za trestní politiku státu, a jak asi budu vykonávat dozor nad tím, jak se trestní politika dělá, když nebudu mít vliv na jejich angažmá," řekla ministryně Benešová.

Protichůdné názory uvnitř rady

Pochyby, zda je stávající podoba návrhu novely v souladu s ústavou a právním řádem, vyjádřila také část členů legislativní rady vlády, která ale zákon vládě doporučila ke schválení. Vládní protikorupční rada naopak schválení nedoporučila, protože podle ní posiluje zásahy exekutivy do fungování státního zastupitelství.

Žalobce Zeman v minulosti vyjádřil názor, že účelem novely je zřejmě především co nejrychlejší přeobsazení funkcí nejvyššího a obou vrchních státních zástupců. Benešová to opakovaně popřela. Zdůraznila, že chce především zabránit tomu, aby mohl být nejvyšší státní zástupce odvoláván bez udání důvodu.