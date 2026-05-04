Soudci Čapího hnízda vzali nezávislost, tvrdí advokát. Popsal, co se bude dít dál

Europoslankyně Jana Nagyová (ANO) byla v kauze Čapí hnízdo potrestána tříletou podmínkou a pokutou půl milionu korun. Soud byl vázán předchozím názorem odvolacího soudu, podle něhož je Nagyová vinna. Nemohl ji tak osvobodit. Soudce Jan Šott ale v pondělí vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti a připomněl, že byl vázán dřívějším rozhodnutím. Podle advokáta Tomáše Sokola byla soudci upřena nezávislost.
Nakolik je obvyklé, že soudce vyjádří pochybnost o vlastním rozsudku?
Máte na mysli výrok, že je vázán usnesením odvolacího soudu? To je Pandořina skřínka. Principiálně to všechno začíná u toho, že když odvolací soud nesouhlasí se zprošťujícím rozsudkem prvoinstančního soudu, tak ho na rozdíl od jiného druhu rozsudku nemůže změnit v neprospěch obžalovaného. Může jej maximálně zrušit. Zjednodušeně mohl doposud pouze říct: „Špatně jste hodnotili důkazy, ještě jednou se na to podívejte.“
Ústavní soud nyní s odůvodněním, že v řadě případů tato úprava vede k takzvanému soudnímu ping-pongu, uvedl, že může – když provede všechny důkazy, které jsou v té věci relevantní – uložit podřízenému soudu, aby o vině rozhodl jinak. O tom také hovoří soudce Šott.
A pokud vím, velké nadšení z toho nepanuje ani u některých soudců Ústavního soudu. Nyní stačí, aby se to někde v průběhu další linie zvrtlo a někdo řekl, že tímto způsobem nelze soudce zavázat, protože mu to bere jeho nezávislost, a celé se to může otočit.
Souhlasíte s názorem, že tento postup bere soudci nezávislost?
Já si myslím, že ano. V této souvislosti se mimo jiné používá výraz „únos práva“ (zásah vyšší soudní instance do nezávislého hodnocení důkazů, pozn. red.). A podle mého názoru to Ústavní soud nemůže dělat.
Soudce Šott tak vlastně ani neměl moc velký manévrovací prostor, že?
Nulový. Pokud by se neobjevily nové důkazy, tak, vycházeje z jeho povinného respektu k ústavnímu nálezu, v podstatě neměl prostor. Vedly se mimochodem kuloární diskuse, zda se proti tomuto rozhodnutí vzbouří, nebo nevzbouří. On proti němu nešel.
K rozsudku už se vyjádřil i Andrej Babiš, který tvrdí, že jde o stíhání na politickou objednávku. Jak se na to díváte?
Nevěřím na politické objednávky. Je to mezní případ. Vysvětlím to takhle: Kdyby za mnou přišel klient a řekl: „Mám takový zlepšovák, tady je vypsaná dotace pro malou firmu. Já mám sice velkou firmu, ale vyčlením z ní jeden závod a ten potom tu dotaci schlamstne. Je to proti něčemu?“, tak bych vyžadoval, ať mi ukáže podmínky dotace. Pokud to v nich není explicitně zakázáno, vyhodnotil bych to: „Mají smůlu, měli si to lépe upravit. Jděte do toho.“
Jsem proto trochu skeptický k výkladu, že by to mohl být podvod. Takových případů v minulosti byla celá řada a nikdo to nestíhal. Je pravděpodobné, že díky tomu, že šlo o Babiše, připoutalo to pozornost a začalo to. Ale to bych neoznačil za politickou objednávku. Prostě na sebe upozornil a něco, co předtím pár lidem prošlo, jemu neprojde.
Jaký vliv bude mít aktuální rozhodnutí na Babišovu větev kauzy?
To si netroufám odhadnout a nemyslím si, že by to bylo čitelné z rozsudku. Je tomu tak z jednoho prostého důvodu. Pokud je soudce Šott opravdu opatrný a prozíravý, tak se k tomu nemůže vyjádřit, protože by byl podjatý.
Co může nyní dělat Jana Nagyová?
Prakticky to bude tak, že když odvolací soud zamítne odvolání Nagyové jakožto nedůvodné, pak teprve může podávat dovolání k Nejvyššímu soudu, a pokud jí ani to nevyjde, může podat ústavní stížnost.
