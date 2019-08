Soudce píše rozsudek 17 měsíců. S trestem váhám, kolega má čtyři děti, říká šéf soudu

Bylo 26. ledna 2018, když bývalý hejtman Ústeckého kraje a někdejší první muž dotačního výboru Severozápad Jiří Šulc uslyšel nepravomocný rozsudek. Dostal podmínku za to, že bývalému řediteli úřadu nelegálně pomohl obstarat zlatý padák. Šulc však dodnes nemá rozsudek v ruce, soudce ho stále nevyhotovil. Více než 17měsíční prodleva ve vypracování verdiktu je v české justici výjimečná. Šulcův advokát je už kvůli tomu připravený stěžovat si na ministerstvu spravedlnosti.

První srpnový týden letošního roku poslal exhejtmanův advokát Daniel Volák na Okresní soud v Ústí nad Labem výzvu, že už by se rád s rozsudkem seznámil. Požádal o jeho urychlené sepsání. Oficiální reakci dosud nedostal. Předseda soudu Lubomír Hrbek o průtazích v tomto případě ví. Podle svých slov tlumočil Volákův podnět příslušnému soudci Pavlu Kudělovi, který má kauzu na starosti.

"Je nám tím odepřeno právo na obhajobu. Padl ústně odsuzující rozsudek, my jsme si do protokolu okamžitě podali odvolání, ale jinak nemáme proti čemu brojit," vysvětlil Aktuálně.cz advokát Volák, v čem tkví hlavní potíž extrémního průtahu. Protože nezná písemné odůvodnění verdiktu, nemůže proti němu vznést argumenty, kauza se tak nemá jak posunout. "Klient je z toho nervózní, zatěžuje ho to. Je odsouzen a nemůže k tomu nic říct," dodal.

"Tato prodleva je věc i v poměrech zdejšího soudu naprosto výjimečná, zcela se vymykající lhůtám, ve kterých vyhotovují svá rozhodnutí jiní soudci," připustil pro Aktuálně.cz předseda soudu Hrbek. Upozorňuje, že na vyřízení Volákovy výzvy je lhůta jednoho měsíce. "Přesto jsem ji okamžitě řešil a na došlou stížnost magistra Kudělu upozornil. Vyzval jsem jej k urychlenému dokončení rozsudku, podle jeho vyjádření je ve stadiu rozpracování," doplnil.

Pro podřízeného Kudělu už má podle svých slov připravenou výtku. Zdaleka by to nebyl první postih, jejž by soudce obdržel. Už letos v únoru ho Nejvyšší správní soud v kárném řízení potrestal snížením platu o deset procent po dobu čtyř měsíců, důvodem byly průtahy ve vypracování rozsudků v několika kauzách. Už tehdy byl mezi nimi i Šulcův případ.

Fatální rána do osobního a profesního života

Soudce Kuděla řadu restů od té doby dohnal. "Od konce února letošního roku byl magistr Kuděla pravidelně písemně i ústně urgován k vyhotovení a rozeslání všech rozhodnutí, u kterých již uplynula lhůta pro jejich vypracování, a až na tento jeden dotazovaný (Šulcův) jsou všechna ostatní napsána a rozeslána," kvituje s povděkem předseda Hrbek. Nicméně podle něj Kuděla nezvolil ideální postup, rozsudky nedopisoval podle toho, který má na stole nejdéle.

Na odůvodnění verdiktu exhejtmanovy kauzy se proto dosud nedostalo. Předseda soudu už připouští, že půl roku od prvního kárného trestu je kvůli pokračujícímu průtahu na místě zvažovat návrh na druhý. Jenomže to už by nad Kudělou nevisela "pouze" hrozba krácení platu, ale takové řízení by mohlo skončit odvoláním z funkce. Vzhledem k osobním poměrům soudce Kuděly se takového návrhu předseda Hrbek zdráhá.

"Odvolání z funkce soudce by v případě magistra Kuděly, který je jinak soudcem velmi erudovaným, pracovitým a důsledným, bylo nejen fatální ranou do jeho profesního života, kolega je otcem čtyř nezletilých dětí a rodina je odkázána de facto pouze na jeho příjem," vysvětluje předseda. Kolegu současně hájí tím, že až na Šulcovu kauzu všechny nedodělky vyřídil a nové případy už vyřizuje standardní rychlostí.

Kárnou žalobu může podat i ministryně

Sám soudce Kuděla při kárném řízení u Nejvyššího kárného soudu přiznal, že prodlevy jsou způsobené vlastní špatnou organizací práce. Chybně si prý také stanovil priority. "Podlehl jsem určité iluzi, dané minulým stavem na našem soudu nebo na odvolacím krajském soudu, kdy se do jisté míry tolerovaly prohřešky, kdy se stávalo, že rozhodnutí (se vyhotovovala) po roce, roce a půl, po dvou," zpytoval svědomí. Za své jednání se omluvil.

Kauza ROP Severozápad za 10 miliard korun Petr Kušnierz je klíčovou postavou a korunním svědkem v hlavní větvi kauzy ROP Severozápad, v níž policie spustila zatýkání v prosinci 2016. Jde v ní o údajné machinace s dotačními projekty v hodnotě zhruba 10 miliard korun, NCOZ v ní stíhá 26 lidí. Podle kriminalistů skupina, kam náleží bývalí špičkoví regionální politici ODS a ČSSD, podnikatelé či úředníci, spravovali dotační program Severozápad tak, že peníze v rozporu se všemi pravidly proudily ke spřáteleným lidem a firmám.

Mezi stíhanými jsou třeba bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, karlovarský exhejtman Josef Novotný či vlivní severočeští podnikatelé spjatí s ODS Daniel Ježek nebo Alexandr Novák. Seznam Zprávy letos v červnu upozornily, že policie všechny obviněné navrhla obžalovat.

Advokát Volák uznává, že Kuděla je vynikající právník. Na druhou stranu by prý ale měl soudcovský stav opustit. "Moje přesvědčení je takové, že nemá na to, aby vykonával funkci soudce," zmínil advokát, jenž v minulosti působil i jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti. "Ostatní soudci umí rozsudky napsat, nemají s tím problém," pokračuje Šulcův právní zástupce.

Pokud do rozumné lhůty - sám Volák zmiňuje jeden měsíc uvedený i předsedou Hrbkem - nedostane od soudu uspokojivou odpověď, že se rozsudek v případě jeho klienta posunul do finále, obrátí se stížností na ministerstvo spravedlnosti. "Průtahy jsou legitimní důvod ke stížnosti," řekl Volák. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová má vůči soudcům silné kompetence, v krajním případě na ně může podat kárnou žalobu.

Jiří Šulc je ve zmíněné kauze nepravomocně odsouzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli tomu, že někdejšímu řediteli dotačního úřadu Severozápad Petru Kušnierzovi zajistil po jeho konci ve funkci konkurenční doložku ve výši 385 tisíc korun. Dostal za to podmíněný trest 18 měsíců se zkušební lhůtou tří let. V případě Šulce také policie, jak už Aktuálně.cz upozornilo, uzavřela vyšetřování případu, v němž měl opět Kušnierzovi pomoci nelegálně do funkce. Advokát Volák na to reagoval návrhem na zastavení trestního stíhání.