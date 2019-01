Trpí extrémním podivínstvím, řekl znalec. Soudce chtějí vyhodit kvůli duševní poruše

Jindřichohradecký soudce Jan Tichý podle nadřízených není schopen vykonávat svou funkci a měl by odejít. Nejvyšší správní soud se ve středu začal zabývat návrhem na jeho odvolání pro nezpůsobilost ze zdravotních důvodů. Tichý ale trvá na tom, že mimo období, kdy trpí atakami, je schopen práci dělat, a že vytýkané nedostatky nejsou tak závažné, aby musel končit.

"Je takovou osobností, pro kterou se soudcovská funkce nehodí, prostě se nepotkal se svým povoláním a v souvislosti se svou nemocí není schopen dostát úkolům, které jsou na něj kladeny," řekl v úvodu jednání předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci Lubomír Michálek.

Kárný senát si objednal znalecký posudek hodnotící psychický stav Tichého. Podle posudku trpí specifickou schizotypní poruchou. "Česky by se dalo říct podivínství, ale extrémní," řekl za znaleckou komisi Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Několikrát do roka se soudce stahuje do ústraní a věnuje se úvahám o alternativní historii. Když ataka udeří, není schopen se soustředit na práci, bere si nemocenskou či dovolenou.

"Stavy si nenavozuje sám. Pozná sice, že přicházejí, není ale schopen si je ukončit," řekl Žukov. Tichý se léčí od dětství. Další člen komise Martin Anders řekl, že existují různé možnosti farmakologické i psychoterapeutické léčby, ne všechny byly dosud v Tichého případě využity.

Pokud by kárný senát konstatoval, že Tichý je způsobilý vykonávat funkci soudce, bude se zabývat ještě kárnou žalobou podanou kvůli průtahům. Podle Tichého nejsou průtahy tak vážné, aby bylo možné uložit nejpřísnější postih, tedy odvolání z funkce. "To, co je mi vytýkáno, bývá trestáno důtkou nebo srážkou z platu," uvedl Tichý.

Lidé se domáhají změny soudce

Předseda jindřichohradeckého soudu v minulosti neúspěšně žádal ministra spravedlnosti, aby Tichého dočasně zprostil funkce. "Byly vyčerpány všechny možnosti manažerského řízení," uvedl Michálek a dodal, že mu nezbylo než podat kárnou žalobu. Podle Michálka mají stejný názor také ostatní soudci jindřichohradeckého soudu.

Na Tichého podle Michálka chodí stížnosti od účastníků soudních řízení, kteří se domáhají změny soudce. Není prý také dostatečně komunikativní. Tichý s kritikou nesouhlasí.