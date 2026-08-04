Soud znovu osvobodil jednatele firmy v kauze požáru Domova Alzheimer

Okresní soud pro Prahu - západ v úterý znovu osvobodil oba jednatele společnosti Chott obžalované kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách z roku 2022, při kterém zemřely dvě ženy. Případ obžalovaného svářeče a společnosti Chott předal do přestupkového řízení středočeským hasičům.
Podle soudu se nepodařilo zjistit příčinu požáru. Osvobození obžalovaných navrhoval v závěrečné řeči i státní zástupce. Obžalovaní vinu v minulosti odmítli.
Soud rozhodl stejně jako loni na jaře, rozsudek však tehdy zrušil odvolací středočeský krajský soud. Nařídil doplnit dokazování, mimo jiné revizním znaleckým posudkem. Ani ten ale nedokázal příčinu požáru s jistotou určit.
Domov začal hořet 1. června 2022. U požáru zasahovalo kolem stovky hasičů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Dvě pacientky zemřely na udušení při akutní otravě oxidem uhelnatým, desítky klientů se zranily a musely být evakuovány. Obžaloba původně tvrdila, že svářeč Luděk Rohlíček svařoval v kotelně potrubí, které vedlo do vedlejšího skladu, kde byly matrace a nábytek. Kvůli dlouhodobému působení tepla se podle obžaloby vznítily.
Svářeč podle podané obžaloby přilehlou místnost neprohlédl, i když mu to ukládá zákon. Pracoviště zkontroloval při svém odchodu, šest hodin po pracích. Ani jednateléf firmy Chott, Martin a Martina Chottovi, podle podané obžaloby další kontrolu nezajistili.
Znalec ale v úterý uvedl, že od zahřáté trubky požár vzniknout nemohl, za pravděpodobnou příčinu označil odlet rozžhavených částic kovu při řezání uhlovou bruskou. Přesnou příčinu požáru ale určit nelze, znalec nevyloučil vznik od závadné elektroinstalace nebo nedopalku.
Státní zástupce v úterý v závěrečné řeči uvedl, že obžaloba původně vycházela ze znaleckých posudků, z dnešního výslechu znalce ale vyplynulo, že příčinu požáru nelze určit a v takovém případě nelze vinu obžalovaných prokázat. Navrhl proto osvobození Chottových a předání případu Rohlíčka a firmy k posouzení možného přestupku. Zproštění klientů navrhli i advokáti všech obžalovaných.
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