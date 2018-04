Soud zastavil stíhání poslance Růžičky kvůli půlmilionové škodě. Žalobkyně podala stížnost

před 35 minutami

Sněmovna na konci ledna Růžičku nevydala ke stíhání, a dál ho tedy chrání poslanecká imunita.

Chomutov - Okresní soud v Chomutově zastavil trestní stíhání poslance Pavla Růžičky z hnutí ANO, který jako radní Postoloprt na Lounsku čelí obžalobě kvůli údajně nevýhodnému prodeji domu z majetku města.

Místo toho, aby soud stíhání přerušil pouze po dobu výkonu jeho mandátu, zastavil ho úplně, uvedl server iRozhlas.cz. Verdikt zatím není pravomocný, žalobkyně podala stížnost.

"Okresní soud v Chomutově vydal 6. února usnesení o zastavení mého trestního stíhání, a to bez jakékoli podmínky," řekl serveru poslanec. Chomutovská soudkyně Kateřina Vltavská nechtěla své rozhodnutí komentovat.

Okresní soud podle Růžičky udělal chybu, stíhání měl totiž přerušit po dobu jeho poslanecké funkce, usnesení chomutovského soudu ale žádnou takovou podmínku neobsahuje. Znamenalo by to, že po skončení mandátu by už nešlo ve stíhání zákonodárce pokračovat.

Proti zastavení stíhání Růžičky se ohradila lounská státní zástupkyně Radka Pavlišová, podle které je poslanecká funkce pouze dočasnou překážkou v řízení. "Poslanecká sněmovna sice neudělila souhlas s trestním stíháním, stíhání obžalovaného je vyloučeno pouze po dobu trvání jeho mandátu, je tedy vyloučeno pouze dočasně," stojí ve stížnosti žalobkyně adresované ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. O stížnosti už soud rozhodl, čeká se na doručení oběma stranám.

Pokud krajský soud stížnost nezamítl, mohl buď v případě Růžičky rozhodnout sám, nebo věc vrátit k opětovnému projednání chomutovskému soudu, uvedl iRozhlas.cz.

V případu figuruje dalších devět zastupitelů Postoloprt. Hlavní líčení je v jejich věci nařízeno na 13. června. Pokud by soud uznal jejich vinu, mohlo by jim hrozit až pět let za mřížemi. Zanedbaný dům prodalo město za milion korun. Policejní znalec ho ale ocenil na zhruba 1,5 milionu korun, městu tak podle obžaloby vznikla více než půlmilionová škoda. Růžička i ostatní obžalovaní pochybení odmítají.