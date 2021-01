Soud zamítl Zemanovu stížnost kvůli jmenování Ošťádala profesorem

Pražská policie muže podezřelého z útoku na seniorku v metru obvinila z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. Soud ho poslal do vazby. Hrozí mu až dva roky vězení. Řekl to v pátek mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Na webu znovu požádal o to, aby se policii ozvali svědci napadení. Pachatel minulý týden zaútočil na Proseku na devadesátiletou ženu, která špatně vidí a pohybuje se o holi. Bil ji do obličeje, když ho požádala o uvolnění sedadla.

Policie o napadení informovala ve středu. Podezřelého zadržela ve čtvrtek ráno v Praze 5 podle informací od revizora dopravního podniku. Útočníka poznal na videozáznamu, který policie zveřejnila.

Seniorka si chtěla minulý týden ve středu v soupravě metra ve stanici Prosek sednout na sedadlo, na kterém muž ležel a celé ho zabíral. Když ji napadl, zastali se jí další cestující. Útočníka se jim sice zadržet nepodařilo, kamera ve stanici ale zachytila jeho tvář. Ženu kvůli zranění v obličeji ošetřili zdravotničtí záchranáři. Útočník jí také poškodil brýle, škoda je více než 3000 korun.