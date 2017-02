Rittig v kauze Oleo Chemical vyvázl bez trestu. Majitele firmy soud poslal za tunelování do vězení

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Verdikt v kauze Oleo Chemical vynesl v pátek dopoledne Městský soud v Praze. Soudkyně Kateřina Radkovská odsoudila čtyři z deseti obžalovaných, podnikatele Ivo Rittiga a jeho právníky osvobodila. Na tři roky do vězení má jít bývalý spolumajitel firmy Michal Urbánek i jednatel firmy Cokeville Assets Peter Kmeť. Vinným byl uznán i Kamil Jirounek a Radomír Kučera. Šest lidí vyvázlo bez trestu, vina se jim neprokázala. Rittig měl podle žalobce spolu se svým právníkem firmu připravit o 20 milionů korun. Lobbista dostal už minulý měsíc devítiměsíční podmínku za to, že vyzradil tajné informace BIS. Rozsudek není pravomocný. Žalobce Adam Borgula a advokátka Petera Kmetě se na místě odvolali.

Praha – Městský soud v Praze vynesl verdikt nad deseti lidmi obžalovanými z tunelování výrobce biopaliv Oleo Chemical a krácení daní. Uznal vinnými čtyři z nich. "Porušili povinnost spravovat cizí majetek a způsobili velkou škodu," uvedla soudkyně Kateřina Radkovská.

Dala za pravdu žalobci Adamu Borgulovi, že připravili firmu Oleo Chemical o dvacet milionů korun. A to formou plateb za fiktivní poradenství firmě Cokeville Assets. A o dalších 3,7 milionu okradli stát na daních. Jenže se už s žalobcem neshodla na tom, kdo všechno za to může.

Podle Borguly stál za vším právě Ivo Rittig. To podle něj dokládalo i to, že z peněz Oleo Chemical Rittig částečně financoval nákup několika apartmánů v Dubaji. Rittig ale nakonec mezi odsouzenými chybí. A chyběl i u soudu, za sebe poslal svého advokáta Vlastimila Rampulu.

Čtyři vinní, tři tresty

Tříletý trest vězení ve věznici s dozorem si odnesl bývalý spolumajitel firmy Oleo Chemical Michal Urbánek a majitel firmy Cokeville Assets Peter Kmeť. Deset měsíců podmíněně pak dostal hlavní technolog a další člen vedení firmy Radomír Kučera.

Od potrestání druhého tehdejšího spolumajitele Olea Kamila Jirounka soudkyně upustila, protože již dostal za jiný trestný čin pravomocně šestiletý trest.

Část obžaloby, která se týkala praní špinavých peněz při nákupu apartmánu v Dubaji, v němž měl figurovat Ivo Rittig a jeho právník David Michal, pak vrátila státnímu zástupci k došetření. "To, jak bylo sděleno obvinění, neodpovídá tomu skutku v obžalobě," vysvětlila Radkovská.

Rozsudek není pravomocný. Advokátka Petera Kmetě podala odvolání, advokáti zbylých si ponechali lhůtu k odvolání. A to i Rittigův obhájce Rampula. Žalobce Borgula se pak na místě odvolal a podal i stížnost proti vrácení části případu k došetření.

Neexistoval doklad, že poradenství proběhlo

Právě Cokeville Assets měla firmě vyrábějící biopaliva radit a pomoci získat zakázky. A vyinkasovala za to dvacet milionů korun, z nichž minimálně část skončila u Rittiga.

"Neexistoval ale jediný doklad, že poradenství proběhlo," podotkla Radkovská. I přesto činnost Kmeťovi potvrzovali dva svědci. "Nepovažovali jsme jejich výpovědi za věrohodné," konstatovala soudkyně.

Soudkyně navíc uvedla, že Oleo Chemical dodávalo fakticky jen státní firmě Čepro. A smlouvu s ní uzavřelo už téměř rok před tím, než Cokeville Assets začalo radit. "Čepro potvrdilo, že si sami vyhledávali aktivně dodavatele," dodala Radkovská.

Nevybral by bezdomovce z nádraží

Radkovská poukázala, že mohla odsoudit pouze lidi, jejichž podpisy byly pod uvedenými smlouvami. A Rittigův mezi nimi nebyl.

Podle ní nelze ani doložit, že by byl Rittig vlastníkem Cokeville Assests. Vše totiž podepisoval a jako vlastník vystupoval Peter Kmeť. A neprokázal se opak. "Bylo prokázáno, že jen on dával pokyny a podepisoval," řekla soudkyně. Současně ale připustila, že pokud by si chtěl Rittig vybrat bílého koně, "nevybral by si bezdomovce z hlavního nádraží."

Hovory na téma Oleo Chemical zaznamenaly již známé odposlechy v hotelu Ventana, odkud Rittig své obchody řídil. "Ale ani z nich není možno s určitostí říct, že by měl s ním obchodní vztah, bylo to jen, že mu dluží tři sta tisíc dolarů," podotkla soudkyně.

Na začátku byl účetní

Jedním z klíčových svědků byl původně Jaroslav Kubiska, účetní firmy Peskim, která spravovala Rittigovy účty. Právě on na tunelování Olea upozornil a policii předal i flashdisky a CD disky s údajnými důkazy. A to poté, co se rozhádal s Rittigovými právníky, kteří firmu Peskim řídili a dali mu výpověď.

Jeho jméno se pak také objevilo mezi desítkou obžalovaných a on požádal o statut spolupracujícího obviněného, který ale nezískal. A ani uvedené dokumenty na flashdiscích a CD nakonec jako důkazy nesloužily. "Ve své naivitě a upřímnosti uvedl, že je různě měnil, není možno zjistit, co si tam vpravil sám," podotkla sudkyně.

Kromě Kubisky a Rittiga tak soud osvobodil i Janu Šádkovou a Petra Michala z firmy Peskim a Rittigovy právníky Davida Michala a Karolínu Babákovou.

Jeden případ z mnoha

Firma Cokeville Assets figuruje i v další Rittigově kauze: tunelování dopravního podniku nákupem předražených jízdenek. Cokeville Assets si totiž účtovala provizi 17 haléřů z každé jízdenky za zprostředkování smlouvy na jejich dodání. V této kauze policie navrhla počátkem měsíce podat obžalobu na 18 lidí včetně Rittiga či bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka.

Řada aktérů tohoto případu navíc čelí stíhání nebo už byla odsouzena v dalších případech. Sám Rittig s Michalem před měsícem dostali devítiměsíční podmínku za vyzrazení tajných informací BIS. Dvojnásobný trest si pak vyslechla tehdejší ředitelka kabinetu Petra Nečase Jana Nečasová (dříve Nagyová) za to, že jim uvedenou informaci poskytla. Všichni se na místě odvolali.

Vrchní soud v Praze již navíc před Vánoci potvrdil šestiletý trest vězení Kamilu Jirounkovi za padělání směnky na 127 milionů korun. Tu si nechal obstarat, aby nemusel vracet půjčené peníze majiteli firmy Ravak Jindřichu Vařekovi.

Soudy také řeší obžalobu Jirounka z úvěrového podvodu. Již v říjnu 2015 jej přitom soud poslal na pět let do vězení – podle verdiktu vylákal od Vařeky půjčku 160 milionů korun na základě falešných dokumentů. Odvolací soud přikázal případ projednat znovu.

autor: Marek Pokorný