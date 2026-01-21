Soud ve Štrasburku se začal zabývat odloženými případy z Feriho kauzy

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se začal zabývat odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho. Serveru iROZHLAS.cz to řekla zmocněnkyně poškozených žen Adéla Hořejší. Soud si od Česka vyžádal vyjádření k případu, Česko ho zaslalo v pátek. Feri si v současnosti ve vězení odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a za další pokus o znásilnění.
ESLP bude řešit případy čtyř žen, které policie odložila a u kterých rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud. Evropský soud si od kanceláře vládního zmocněnce Petra Konůpky vyžádal takzvané Stanovisko vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti, což podle serveru napovídá, že stížnost čtveřice žen bere soud vážně. Většinu stížností totiž ESLP sám v první fázi odmítne. Kdyby stížnosti žen štrasburský soud vyhověl, otevřela by se jim podle webu možnost odškodnění, teoreticky i nového soudního otevření celé věci.
Stížnost k ESLP podaly ženy v polovině října 2024. "Stát odmítl sexuální útok trestně stíhat jako znásilnění, ačkoli připustil, že pohlavní styk dobrovolný nebyl. Odůvodnil to tím, že naše klientky nevyjádřily odpor s pohlavním stykem dostatečně kvalifikovaně a že intenzita násilí podezřelého nebyla dostatečná. Opřel se přitom o stereotypy postavené na mýtech o dokonalé oběti i pachateli," uvedla tehdy Hořejší.
Okresní soud v Teplicích minulý týden zamítl Feriho žádost o podmíněné propuštění. Feri je ve vězení od května 2024 za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Feri trvá na své nevině, byl přesvědčen, že podmínky pro podmínečné propuštění splnil.
Státní zástupkyně Feriho minulý týden obžalovala z dalšího znásilnění, případ policie znovu otevřela po zásahu Ústavního soudu. Obžalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3.
