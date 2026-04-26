Soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého v kauze žhářského útoku

Soud v Pardubicích poslal v neděli do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí, řekl státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.
Jde o sedmého vazebně stíhaného člověka v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích, uvedla policie.
Zadržený člověk je v Česku od pátku, návrh na vazební zasedání doručilo pardubickému soudu Vrchní státní zastupitelství v Praze dnes ráno. Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s tím, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael.
Důvody vazby byly podle Richtera stejné jako u předešlých zadržených, to znamená, aby cizinec neutekl, neovlivňoval svědky či spoluobviněné a případně nepokračoval v trestné činnosti. „Jedná se o muže, národnost v přípravném řízení nesdělujeme,“ řekl státní zástupce. Obviněný nevypovídal a jeho obhájce vyslovil nesouhlas s vazbou a po poradě s klientem podal proti ní stížnost. Cizinec je obviněný z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.
Policisté podle dostupných informací dosud zadrželi deset lidí, kteří jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Pět jich zatkli v Česku, jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
