Přeskočit na obsah
Benative
26. 4. Oto
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého v kauze žhářského útoku

ČTK

Soud v Pardubicích poslal v neděli do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí, řekl státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.Foto: Reuters
Jde o sedmého vazebně stíhaného člověka v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích, uvedla policie.

Zadržený člověk je v Česku od pátku, návrh na vazební zasedání doručilo pardubickému soudu Vrchní státní zastupitelství v Praze dnes ráno. Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s tím, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael.

Důvody vazby byly podle Richtera stejné jako u předešlých zadržených, to znamená, aby cizinec neutekl, neovlivňoval svědky či spoluobviněné a případně nepokračoval v trestné činnosti. „Jedná se o muže, národnost v přípravném řízení nesdělujeme,“ řekl státní zástupce. Obviněný nevypovídal a jeho obhájce vyslovil nesouhlas s vazbou a po poradě s klientem podal proti ní stížnost. Cizinec je obviněný z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.

Policisté podle dostupných informací dosud zadrželi deset lidí, kteří jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Pět jich zatkli v Česku, jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Nejnovější
Tchajwanský export dronů v posledních letech rychle rostl. Jeho loňská celková hodnota 93,42 milionu amerických dolarů představuje více než 20násobek oproti předchozímu roku. Snímek je ilustrační.

Česko je letos největším dovozcem dronů z Tchaj-wanu, ten navyšuje export

Objem vývozu dronů z Tchaj-wanu v prvním čtvrtletí přesáhl 115 milionů dolarů (asi 2,38 miliardy korun) a byl vyšší než v celém loňském roce. Zdaleka nejvíce jich směřovalo do Česka. S odkazem na údaje tchajwanského ministerstva hospodářství (MOEA) o tom v neděli informoval web Focus Taiwan. Loni bylo největším odběratelem tchajwanských dronů Polsko.

Madrid Open

Plíšková skvělým finišem rozhodla parádní bitvu. Dál jde i Lehečka a bez boje Nosková

Česká tenistka Karolína Plíšková porazila na turnaji v Madridu 7:5, 2:6 a 7:6 Elise Mertensovou z Belgie a postoupila do osmifinále. Tam se bez boje dostala i Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska. Naopak Kateřina Siniaková vypadla, podlehla 3:6, 6:2 a 6:7 Catherine McNallyové z USA. Dál jde v mužském pavouku Jiří Lehečka, porazil 6:4 a 6:2 Američana Alexe Michelsena.

