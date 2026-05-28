Soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího obviněného v kauze útoku na zbrojovku

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizince, který je obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Na síti X o tom informovala policie. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už celkem osm lidí. Soud podle policie přijal všechny tři důvody vazebního stíhání.
Podobně jako u předešlých zadržených tedy vazbu uvalil kvůli tomu, aby obviněný neutekl, neovlivňoval svědky či spoluobviněné a nepokračoval v trestné činnosti.
Policisté zatím posledního podezřelého zadrželi ve středu, obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Návrh na vazbu podal žalobce ve čtvrtek.
Podle dosavadních informací zadrželi kriminalisté v Česku a dalších zemích kvůli teroristickému útoku na pardubickou zbrojovku 11 lidí. Tři zadržení zůstávají v Polsku, ostatní jsou v ČR.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Před budovu soudu dnes přišly zadrženého člověka podpořit tři dívky, jedna z nich měla palestinský šátek a jedna transparent s požadavkem na osvobození "všech vězňů a Palestiny".
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play off NHL Canadiens s Jakubem Dobešem v brance proti Carolině. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na síti X.
Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán ve čtvrtek po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí či zahrádkářů.
Trenér Radim Rulík přišel k české hokejové reprezentaci po průlomovém úspěchu s juniory. U „áčka" pak začal zlatem na nezapomenutelném mistrovství světa v Praze. Jenže na dalších akcích si bilanci pošramotil a končí nejhorší šňůrou v historii.
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
Za křiku alláhu akbar pobodal muž tři lidi na švýcarském nádraží. Úřady útok označily za terorismus
Útočník ve čtvrtek na vlakovém nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi, stav některých zraněných je vážný. Policie uvedla, že pravděpodobného pachatele zadržela, jde o 31letého muže se švýcarsko-tureckým občanstvím. Motiv činu není znám. List Blick napsal, že podle svědků vykřikoval „alláhu akbar“ (arabsky bůh je veliký).