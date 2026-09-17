Soud v Mostě znovu řeší propuštění nejdéle vězněného Čecha, psycholožka je proti

Psycholožka ve čtvrtek u soudu v Mostě nedoporučila propuštění nejdéle vězněného Čecha na svobodu. Záruku za Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, pozastavil spolek Oikia. Nejdéle vězněný Čech, potrestaný za dvě vraždy, za mřížemi strávil přes 39 let. Nově záruku nabídla Společnost pro právní stát.
Muž žádal o propuštění v minulosti opakovaně. Trest nyní vykonává Navrátil ve věznici Bělušice nedaleko Mostu.
Závěr hodnocení chování Navrátila byl nejprve v jeho prospěch. Mostecký soud loni v září vyhověl návrhu propuštění. Proti usnesení o podmíněném propuštění tehdy podala stížnost státní zástupkyně. Krajský soud v Ústí nad Labem žalobkyni vyhověl a případ vrátil mosteckému soudu s pokynem, že má věc posoudit komplexněji.
Nové hodnocení věznice vyznívá v neprospěch pětašedesátiletého Navrátila, který se účastní jednání prostřednictvím videokonference. Ředitel věznice Vladimír Beneš řekl, že v mezidobí byl Navrátil zařazen do dobrovolné aktivity v programu zacházení, se kterou odsouzený souhlasil, ale nedodržoval pravidla a byl z vlastní viny vyřazen, nedosáhl potřebného stupně nápravy. Podle psycholožky věznice zůstává u Navrátila porucha osobnosti a nenastal nějaký posun.
V minulosti se za Navrátila zaručil spolek Oikia. Předseda spolku Václav Mitáš u soudu ve čtvrtek řekl, že záruku spolek pozastavil z důvodu neplnění podmínek pro její poskytnutí. „Věznice přistupuje k odsouzenému vstřícně, nabídla mu znovu účastnit se aktivity, ale odmítl,“ uvedl. Navrátil poslal spolku dopis, že s ním přestává spolupracovat.
Novou záruku nabídla Společnost pro právní stát. „Poprvé jsem viděl pana Navrátila před pěti lety u soudu v Sokolově, už tenkrát mi bylo jasné, že už žádnou trestnou činnost páchat nebude,“ řekl Václav Budinský ze spolku. Ve spolupráci s probační a mediační službou by chtěl Navrátila navštěvovat. Osobně s odsouzeným Budinský nemluvil. „Mnohokrát vyjádřil svoje politování nad tím, co se stalo před více než čtyřiceti lety. Zaslouží si prožít pár let na svobodě,“ uvedl.
Podmínky pro podmíněné propuštění jsou tři. První je uplynutí nejméně 20 let trestu u doživotně odsouzených. Druhou je, že svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení. Z hodnocení věznice vyplynulo, že nedosáhl potřebného stupně nápravy, nepřijal odpovědnost za své jednání, neprojevil lítost nad oběťmi. Třetí podmínkou je, že lze od odsouzeného očekávat, že povede řádný život.
Navrátil vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí.
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