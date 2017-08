Čech dostal v Hongkongu 27 let za pašování šesti kil kokainu. Neodvolal se, aby byl rychleji doma

před 41 minutami

Soud v Hongkongu poslal třiašedesátiletého českého občana na 27 let do vězení za pašování drog. Informoval o tom zpravodajský web Českého rozhlasu iRozhlas.cz. Muž se pravděpodobně neodvolá, protože by to zpomalilo proces jeho vydání do vlasti. U soudu již v březnu prohlásil, že je nevinný a že o drogách ve svém zavazadle nevěděl. Čecha loni zadržela policie na letišti se šesti kilogramy kokainu v kufru. Muži podle prokuratury přitížil fakt, že organizátorům průběžně posílal e-maily, jak pokračuje jeho cesta se zavazadlem. Dozorující státní zástupce nejvyššího hongkongského soudu v pondělí řekl, že odmítá uvěřit, že obžalovaný o převážení drog v kufru nevěděl.

