Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka, podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška opětovně zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem. Oba vinu popírali. Verdikt soudu není pravomocný, strany si ponechaly lhůty pro možné odvolání. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed.
Podnikatelé jako jediní neuzavřeli dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Státní zastupitelství pro ně navrhlo přibližně pětileté vězení a peněžité tresty tři a dva miliony korun. Soud rozhodnutí odůvodňuje.
Obžalobě původně čelilo 11 lidí a dvě firmy. Krajský soud ve věci poprvé rozhodl v roce 2022, kdy bývalému místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO), který podle žalobců organizovanou skupinu řídil, uložil 9,5 roku vězení. Muž vinu popíral.
Vinnými soud uznal také další obžalované a firmy, jediné Trunečku a Kaláška viny zprostil. Proti rozsudku se tehdy odvolali jak obžalovaní, tak státní zástupce, který pro některé žádal přísnější tresty. O dva roky později rozsudek zrušil Vrchní soud v Olomouci.
Případem se tak loni znovu začal zabývat krajský soud. Obžalovaní, které soud dříve potrestal, ale krátce předtím s žalobcem uzavřeli dohody o vině a trestu. Krajský soud dohody schválil. Tresty byly ve většině případů mírnější než ty z roku 2022. Například Švachulovi soud uložil sedm let a osm měsíců vězení.
Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle rozsudků šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie.
Její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly asi za čtvrt miliardy korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.
Žalobce Šereda sdělil, že v kauze Stoka a jejích vedlejších větvích bylo k dnešnímu dni pravomocně odsouzeno 29 obžalovaných. U dalších 19 pak bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, kdy většina z nich zaplatila peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti. Šlo vesměs o jednatele či řemeslníky, kteří podle obžaloby za úplatky dostávali zakázky.
„Všechna zvířata jsou si rovna, ale…“ Do kin se chystá Orwellův bestseller
Animovaný film Farma zvířat přináší nové a současné převyprávění slavné novely George Orwella jako vizuálně výrazné podobenství o moci, korupci a zradě ideálů. Nadčasové podobenství natočil režisér a herec Andy Serkis, kterého si čeští diváci mohou pamatovat jako Gluma v trilogii Pán prstenů nebo jako šimpanze Caesara ze série Planety opic. Do kin Farma zvířat vstoupí 14. května.
ŽIVĚ Pardubice - Sparta 0:0. Vrchol třaskavé série, rivalové v sedmém klání bojují o všechno
Sledujte online přenos ze sedmého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Spartou Praha.
Ivana Tykač odpověděla, zda se pokusí stát prezidentkou. Řekla, o co nejvíc usiluje
Manželka jednoho z nejbohatších Čechů Ivana Tykač se ve středu po poledni vyjádřila k tomu, zda zvažuje kandidaturu na prezidentku České republiky. V odpovědi na dotazy Aktuálně.cz se zároveň rozpovídala o tom, proč založila svůj vlastní institut a zda má ambici nějakým způsobem ovlivňovat dění či směřování České republiky.
ŽIVĚ Slyšel jsem, že Čína dodává zbraně Íránu, prohlásil Trump. Čínský prezident to popřel
Americký prezident Donald Trump ve středu řekl, že v dopise požádal svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga, aby nedodával zbraně Íránu. Čínský prezident podle šéfa Bílého domu odpověděl, že to nedělá. Trump rovněž prohlásil, že válka s Íránem je podle něj téměř u konce a že Teherán si velmi přeje uzavřít mírovou dohodu.
Že přijede šéf NATO do Prahy, není jen tak. Prezident tuší problém
Nadcházející návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Praze pokládá prezident Petr Pavel za logickou. Rutte před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém, řekl ve středu Pavel novinářům v Buenos Aires na závěr své návštěvy Argentiny. Podle prezidenta šéf NATO samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP.