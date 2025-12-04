Domácí

Soud v Brně uložil Švachulovi z kauzy Stoka sedm let a osm měsíců vězení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Krajský soud v Brně ve čtvrtek v korupční kauze Stoka uložil bývalému místostarostovi městské části Brno-střed Jiřímu Švachulovi (dříve ANO) trest sedm let a osm měsíců vězení. Rozhodl také o propadnutí části Švachulova majetku za miliony korun.
Jiří Švachula na archivním snímku
Jiří Švachula na archivním snímku | Foto: Profimedia.cz

Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou si někdejší místostarosta předtím vyjednal se státním zástupcem. Rozhodnutí je pravomocné. V kauze jde o ovlivňování zakázek na radnici městské části Brno-střed. Švachula byl podle žalobce hlavou celé skupiny.

V případu čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. Soudní jednání o dalších dohodách mezi obžalovanými a státním zástupcem je v plánu na čtvrtek i pátek. Kauzu soud znovu otevřel ve středu, dohodu mezi Švachulou a žalobcem schválit nemusel. Což platí i pro dohody mezi dalšími obžalovanými a státním zástupcem, které ve čtvrtek či v pátek soud projednává. U každé zvlášť zvažuje, jestli ji schválí.

Švachulu ve čtvrtek odsoudil za účast na zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Otázkou je, jak dlouhou dobu bývalý místostarosta ve vězení skutečně stráví. Necelé dva roky byl totiž ve vazbě, což se od uloženého trestu odečte. Následně musel nosit elektronický náramek.

Ve čtvrtek uložený trest je mírnější, než který mu soud uložil v roce 2022. Tehdy Švachula dostal 9,5 roku vězení a také propadnutí části majetku, například peněžních prostředků na účtech ve výši několika milionů korun. Původní rozhodnutí ale vrchní soud zrušil. Usnesením ve čtvrtek soud také menší část případu vrátil zpět k došetření, jde o zakázky za několik milionů korun.

Uzavřenými dohodami se podle žalobce Petra Šeredy celé řízení výrazně zrychlilo. "Obžalovaní se v dohodách k té trestné činnosti doznali v podstatě v celém rozsahu té podané obžaloby, takže se to řízení významným způsobem urychlilo. Zohledňujeme jak to doznání, tak i délku toho řízení," uvedl Šereda k nižšímu trestu pro Švachulu. Muž dříve vinu popíral, stejně jako někteří další obžalovaní.

Soud už ve čtvrtek schválil dohody podnikatele Lubomíra Smolky, který si vyjednal souhrnný trest dva roky a deset měsíců podmíněně odložených na čtyři roky, peněžitý trest tři miliony korun a zákaz výkonu funkce statutárního orgánu na 10 let. Schválil i dohodu Smolkovy firmy Kros-stav, uložil jí peněžitý trest milion korun a zákaz účasti na veřejných zakázkách na pět let

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie. Její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace dávaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky jsou asi čtvrt milionu korun; obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

 
