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Domácí

Soud uložil advokátce Sukové a její dceři za zpronevěru peněz klientů sedm a 5,5 roku

ČTK

Soud v pondělí poslal advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na sedm a 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na deset let. Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřily ženy klientům celkem přes 161 milionů korun, policie peníze nedohledala.

Hana Suková, Pavla Marešová, obžalovaná
Advokátka Hana Suková (uprostřed) a její dcera Pavla Marešová (vpředu vpravo) na snímku z letošního ledna, kdy Městský soud v Praze začal projednávat kauzu zpronevěry 160 milionů korun z úschov klientů.Foto: ČTK – Vít Šimánek
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Suková navíc část klientů podvedla, když si od nich kvůli svým finančním problémům půjčovala peníze pod příslibem zúročení vkladu. Zatímco Suková se k trestné činnosti přiznala, Marešová trvá na tom, že o ničem nevěděla.

Obžaloba tvrdí, že osmdesátiletá Suková a její koncipientka Marešová páchaly trestnou činnost od roku 2007 do září 2022, kdy je zadržela policie a soud je na čas poslal do vazby. Klienti u advokátní kanceláře Sukové skládali do úschovy peníze, které měly ženy po naplnění smluvních podmínek vyplatit druhé straně. Peníze však využívaly zejména k výplatám jiných klientů nebo pro sebe.

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Státní zástupkyně žádala pro Sukovou devět let vězení, pro Marešovou sedm. Součástí rozsudku je povinnost uhradit většině přihlášených poškozených klientů vznesené nároky. Obhájkyně Sukové ale podotkla, že vzhledem k věku její klientky poškození lidé na náhradu škody nikdy nedosáhnou.

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