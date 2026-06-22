Soud uložil 25 let vězení muži, který téměř odřízl hlavu svému známému

Soud ve středu uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Verdikt není pravomocný. Devětadvacetiletý Štrumfa se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal.
Štrumfa se hájil tím, že muž jej předtím sexuálně obtěžoval. Ponechal si také lhůtu pro případné odvolání, případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud.
"Obžalovaný usmrtil poškozeného způsobem, který vykazuje mimořádnou až extrémní míru brutality, která se vymyká jiným případům tohoto druhu," konstatovala při odůvodnění rozsudku soudkyně pražského městského soudu Kateřina Ctiborová. Odkázala mimo jiné na závěry znaleckých posudků, podle kterých Štrumfa zcela postrádá morální zásady, svědomí nebo pocit viny nad zmařením lidského života.
Soudkyně neuvěřila ani projevům lítosti obžalovaného. O jeho chladnokrevnosti podle Ctiborové svědčilo například to, že se do bytu s tělem muže vrátil, aby ho okradl. Vrcholem cynismu pak podle soudkyně bylo, že plánoval prodej bytu zavražděného muže s tím, že si představoval, že se o odklizení těla postará případný kupec.
Vražda se stala loni v noci na 23. července v panelovém domě v Krči. Štrumfa na svého šedesátiletého známého zaútočil v ložnici údery do obličeje i dalších částí těla kovovým boxerem. Přivodil mu tak řadu výrazně bolestivých zranění, mimo jiné zlomeniny čelistí i dalších kostí v obličeji, roztržení oka či zlomeninu žebra. Když zjistil, že muž po útoku stále žije, prořezal mu krk vroubkovaným nožem z kuchyně.
Obžaloba tvrdila, že napadení předcházela hádka, protože hostitel odmítl mladíkovi půjčit další peníze. Soudkyně větu o motivu z rozsudku vypustila, nebyla podle ní pro popis skutku podstatná. Štrumfa totiž podle Ctiborové nejprve z bytu odešel a pak se vrátil, aby zaútočil, případná hádka tak nemohla být bezprostředním spouštěčem útoku.
Mladík strávil pubertu v polepšovně kvůli krádežím a nerespektování autorit. Podle znalců netrpí žádnou duševní chorobou, má nadprůměrný intelekt, a cítí se proto nadřazeně vůči ostatním. U soudu trval na tom, že se svou obětí neměl intimní poměr. Odřezávání hlavy vysvětlil tak, že když zjistil, že napadený ještě žije, chtěl chroptícímu muži ulehčit trápení.
Soudkyně tuto část obhajoby odmítla, označila ji za velmi nevhodnou. Upozornila, že když Štrumfa zjistil, že muž ještě žije, mohl mu zavolat pomoc. Místo toho se ale rozhodl, že jeho život ukončí. Nesouhlasila také s tím, že by Štrumfa na muže zaútočil v afektu kvůli tomu, že byl v minulosti znásilněný. Štrumfa podle ní mohl z bytu kdykoli odejít, na muže útočit nemusel. To, že by vraždil v afektu, navíc podle soudu vyloučili znalci.
Za obzvlášť trýznivou a předem rozmyšlenou vraždu hrozilo Štrumfovi 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, který navrhovala i státní zástupkyně. Obhájce muže naopak navrhoval trest v běžné sazbě. Soud Štrumfa uznal vinným také z porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření platební karty. Do bytu oběti se totiž odpoledne po činu vrátil a odnesl z něj věci v hodnotě zhruba 57 000 korun. Zdůvodnil to tím, že mrtvý je už nepotřeboval.
Politická šikana: Normalizace ČT započala už před nástupem Babišovy vlády
O tom, že se vláda Andreje Babiše (ANO) pokouší ochromit Českou televizi, nepochybuje ani jeden z autorů Politické šikany. Otázkou ovšem je, zda jde o proces, který započal až s nástupem současné vlády, a do jaké míry za to svůj díl odpovědnosti nesou také lidé zevnitř veřejnoprávní televize. Nejen o tom je nová epizoda našeho pravidelného podcastu.
Tvrdý trest pro Vondroušovou: čtyři roky bez tenisu! Jak to bylo s komisařkou?
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu.
„Věříme, že prezident pochopí, o co nám jde,“ vzkázal Macinka. Řekl, jak vnímá žalobu
„Podávat na sebe žaloby, trestní oznámení nebo posílat tajné služby není ani správné, ani zodpovědné. Věřím, že pan prezident pochopí, o co nám jde,“ řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zahraničí Petr Macinka. Komentoval tím rozhodnutí vlády Andreje Babiše (ANO), která nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na nadcházejícím summitu NATO v turecké Ankaře. Ve hře je kompetenční žaloba.
Situace na Krymu je opravdu vážná. Úřady zavřely i kultovní pionýrský tábor
Úřady na Rusy okupovaném Krymu dnes oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Informují o tom ruskojazyčná média. Opatření, které platí ode dneška až do začátku září, se vztahuje i na Artěk, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě zejména v dobách socialismu. Na Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem na jaře 2014 zabralo Ukrajině, v posledních týdnech zesílila útoky ukrajinská armáda.