Soud snížil srbskému řidiči kamionu trest za srážku s vlakem, může i znovu řídit

Srbovi Uroši Andelovićovi, jehož kamion se loni srazil s vlakem na přejezdu v pražské Uhříněvsi, ve středu odvolací soud snížil trest ze čtyř let vězení na dva roky. Zrušil mu také pětiletý zákaz řízení, sdělila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Verdikt je pravomocný. Ve vlaku cestovalo zhruba 220 lidí, při nehodě se lehce zranili čtyři.

Devětašedesátiletému muži původně hrozilo za nedbalostní obecné ohrožení a za poškození obecně prospěšného zařízení až osmileté odnětí svobody.

Nákladní auto se srazilo s osobním vlakem 6. září 2019 na přejezdu v ulici U Starého mlýna v Praze 10. Řidič podle rozsudku nerespektoval světelný signál doprovázený zvukovou výstrahou a vjel na koleje, kde ho uvěznily spouštěné závory. Mezi závorami stál přes dvě minuty, aniž se snažil situaci vyřešit. Poté do vozu narazil vlak jedoucí ze směru od Benešova na pražské hlavní nádraží.

Souprava následně vykolejila. Trojice dospělých cestujících utrpěla tržnou ránu v obličeji, poranění zápěstí a podvrtnutí krčních vazů. Zranil se také několikaměsíční chlapec, který si pohmoždil hlavu.

Rozsudek vyčíslil škodu způsobenou na vlaku, kamionu, veřejném osvětlení, závorách a dopravních značkách na 63 milionů korun. Srb musí podle verdiktu uhradit zhruba 5,7 milionu, přičemž většinu částky dluží Správě železnic.

Nevšiml jsem si, že signalizace stále svítí, vypověděl

Andelović u soudu dříve vypověděl, že řídí kamiony 45 let. Před nehodou cestoval s nákladem ze Srbska do Německa. Tvrdil, že na srážku si nepamatuje. Na koleje vjel podle svých slov proto, že se závory zvedly a protože si nevšiml, že výstražná signalizace stále svítí. Řekl, že prorazit závory nechtěl, protože v Srbsku za to údajně hrozí až dvouleté vězení. Domníval se také, že na přejezdu je kamerový systém, díky němuž vlak zastaví, řekl.

Řidič je od loňského září ve vazbě, takže si bude moci brzy zažádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Státní zástupce dříve poukazoval na to, že se muž během dvoudenní jízdy ze Srbska do Česka dopustil 23 přestupků - překračoval rychlost či jezdil i na úseky s omezením vjezdu kamionů. Navíc nedodržoval řádné přestávky na odpočinek. Pro Srba žádal trest kolem pěti let vězení.