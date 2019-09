Soud se zastal sedláka Rady ve sporu s Agrofertem. Případ vrátil nižší instanci

Krajský soud v Brně dal za pravdu zemědělci Bohumíru Radovi ve sporu s podnikem Agro Jevišovice z holdingu Agrofert. Rada se jako majitel firmy Agro Boskovštejn soudí o neplatnost výpovědi podnájemní smlouvy na zhruba 1000 hektarů polí na Znojemsku, kterou dostal začátkem roku 2014.

Okresní soud ve Znojmě Radovu žalobu loni zamítl, krajský soud ale ve středu vyhověl jeho odvolání a spor vrátil okresnímu soudu, řekla mluvčí krajského soudu Eva Angyalossy.

Odůvodnění rozsudku krajského soudu se dosud vyhotovuje. Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky tak soudní spor stále trvá a není vydané žádné rozhodnutí, které by potvrzovalo Radovo tvrzení. "Pan Rada už v minulosti několikrát do médií šířil informace, jak společnost Agro Jevišovice porazí, že má pravdu atp. Nakonec soudy pravomocně rozhodly v jeho neprospěch, protože se ukázalo, že pravda je jinde, než pan Rada do médií i soudům tvrdil," uvedl Hanzelka.

V žalobě Rada uváděl, že výpověď nemůže být platná, neboť přesně nevymezuje konkrétní pozemky. Okresní soud však shledal výpověď v pořádku a přistoupil i na argument žalovaného, že žaloba byla podaná až po promlčecí lhůtě, která uplynula na jaře roku 2017. Žalobu Rada podal na podzim toho roku. Argumenty krajského soudu, který původní rozsudek zrušil, nejsou známé a podle Angyalossy je lze zveřejnit, až bude rozsudek s odůvodněním doručen stranám sporu.

V současnosti na polích dva roky hospodaří Agro Jevišovice. Pokud Rada uspěje, hodlá se soudit o náhradu škody, protože pole nemohl využívat.

Spory mezi subjekty začaly v roce 2011. Rada z malého Agrodružstva Jevišovice vybudoval jeden z největších zemědělských podniků v Česku, akciovou společnosti Agro Jevišovice. Dostal se však do insolvence a firmu prodal ve zmíněném roce současnému premiéru Andreji Babišovi (ANO). Ve smlouvě se Agro Jevišovice podle Rady zavázalo, že bude novému podniku Agro Boskovštejn pronajímat 1500 hektarů půdy.

Tuto smlouvu ale nikdy nezaregistrovalo na pozemkovém úřadě, vložilo do něj až smlouvu na 1200 hektarů. Postupně však veškeré nájemní smlouvy ukončilo, takže Rada dnes hospodaří pouze na svých pozemcích a na těch, které má pronajaté od fyzických osob. Agro Jevišovice hospodaří podle informací na webu na více než 8200 hektarech, Rada zhruba na 1250 hektarech.

Patrně nejviditelnějším projevem sporů bylo, když podnik patřící tehdy do Babišova holdingu Agrofert zničil v červnu 2015 Radovu úrodu na téměř 300 hektarech polí. Odůvodnil to tím, že Rada pole osel neoprávněně, aniž ho měl v podnájmu. Policie o dva roky později Radovo trestní oznámení odložila.