Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany Foldyny

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila ČTK, neřekla ale, jak soud rozhodl. Další podrobnosti ČTK zjišťuje.
O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Policie před dvěma týdny Foldynu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí.
Poslanec čelí podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu, který na případ upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní.
Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat násilníka ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.
Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se stal před dvěma týdny, uvedl Radiožurnál. Policisté podle něj vykázali Foldynu na 14 dní z domu na kraji Děčína, kde s manželkou žije, a zakázali mu, aby ženu kontaktoval.
Foldyna se angažuje v politice od roku 2000. Od té doby, až na jednu přestávku v letech 2012 až 2016, je zastupitelem Ústeckého kraje, býval i náměstkem ústeckého hejtmana. Od roku 2010 je poslancem. Nejprve byl členem ČSSD, od roku 2020 je v SPD.
Mohlo by vás také zajímat: „Teď přijde armagedon." V Rusku se děsí nového šéfa ukrajinské armády
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla další tři logistická centra ruského prodejce Wildberries
Ukrajinské drony v pátek v noci zasáhly tři další logistická centra ruského internetového prodejce Wildberries. Na Ruskem okupovaném ukrajinském poloostrově Krym zahynuli v důsledku ukrajinských útoků dva lidé. Zásah ukrajinskými drony utrpěly sklady v Petrohradě, přilehlé Leningradské oblasti a také v Simferopolu na Krymu, uvedla šéfka společnosti Wildberries Kimová s tím, že nikdo nebyl zraněn.
Lidská tragédie a škoda 1,5 miliardy. Armáda zjišťuje, proč se vrtulník roztočil
Kromě špičkově vycvičené mladé vojačky přišla armáda ve čtvrtek také o jeden z osmi svých nejmodernějších víceúčelových vrtulníků. Přitom je to jen pár týdnů, co se stroj vrátil ze zahraniční mise u běloruských hranic. Vyšetřovatelé teď zjišťují, co přesně předcházelo zřícení helikoptéry UH-1Y z výšky padesáti metrů. Pravděpodobně šlo o nebezpečnou situaci nazývanou LTE.
Proč tam jsem já? Nosková nechtěnou tváří „trans kauzy“. Koučka Sereny vytáhla její slabinu
Čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková je i nadále středem pozornosti tenisového světa. Mladá Češka se v uplynulých dnech ohradila proti opakovanému spojování s aktuální kauzou genetických testů, které WTA zavedla, aby „zachovala integritu ženského profesionálního tenisu“. Zároveň Noskovou analyticky rozebrala slavná trenérka Rennae Stubbsová.
Povodně způsobené monzuny v indickém státě Ásám mají nejméně 50 obětí
Nejméně 50 mrtvých si vyžádaly povodně ve státě Ásám na severovýchodě Indie. Dalších 700 tisíc obyvatel muselo opustit své domovy poté, co se po několikadenních prudkých monzunových deštích vylila z břehů řeka Brahmaputra. Informovaly o tom v pátek indické úřady, které citovala agentura AP.
Nové informace o pádu armádního vrtulníku. Zůna prozradil, že zemřela vojačka
Při návratu armádního vrtulníku z výcviku na Třebíčsku zemřela vojačka, další čtyři příslušníci se při nehodě zranili, informovali na tiskové konferenci zástupci armády. Generální štáb z bezpečnostních důvodů všechny helikoptéry tohoto typu vyřadil z provozu, dokud nebude incident důkladně prošetřen.