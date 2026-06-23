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Soud rehabilitoval Václava Bendu. Komunisté ho před návštěvou Brežněva preventivně zavřeli

ČTK

Pražský městský soud v úterý rozhodl o rehabilitaci disidenta a politika Václava Bendy (1946-1999). Muže zadržela policie v roce 1978, když měl do Prahy přijet generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv. Strávil několik dní ve vazbě. Informoval o tom právní zástupce navrhovatelky rehabilitace Lubomír Müller.

Václav Benda.
Václav Benda.Foto: Rodina Václava Bendy – Rodinný archiv
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S rozhodnutími souhlasil i státní zástupce, který se vzdal práva podat proti němu stížnost. Verdikt je proto pravomocný.

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Významný představitel Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Benda skončil na přelomu května a června 1978 v pankrácké vazební věznici. Strávil tam pět dní v době návštěvy Brežněva v tehdejším Československu. „Státní bezpečnost si tak chtěla pojistit, aby se doktor Benda během Brežněvovy návštěvy nechoval nějak nevhodně. Proto vyslovila podezření, že by se mohl dopustit podvracení republiky,“ uvedl Müller. Po Brežněvově odjezdu byl poté Benda propuštěn.

Bývalého politika zadržela policie na dva dny také v srpnu 1984. Podle právníka ho stejně jako další představitele disentu dlouhé hodiny vyslýchala Státní bezpečnost. „Stalo se tak jen proto, aby Charta 77 nemohla připomenout výročí vojenské intervence proti Československu v srpnu 1968,“ sdělil Müller.

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