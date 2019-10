Soud rehabilitoval disidenta Wonku za věznění, rodina může žádat stát o odškodnění

Během pondělních demonstrací na mezinárodním letišti v Barceloně dostal infarkt francouzský turista, který po převozu do nemocnice zemřel. Informoval o tom ve středu katalánský deník El Periódico, jemuž to potvrdila místní zdravotní služba. Dvaašedesátiletý muž podle některých neoficiálních zdrojů utrpěl infarkt poté, co šel delší kus pěšky k terminálu kvůli dopravním zácpám způsobeným u letiště demonstranty.