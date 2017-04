Soud pustil z vazby anarchistu Borla. Údajný šéf Sítě revolučních buněk složil kauci a nesmí z Česka

před 1 hodinou

Okresní soud v Mostě po půl roce vazby propustil na svobodu anarchistu Lukáše Borla. Ten je považován za zakladatele Sítě revolučních buněk, která podpálila několik policejních aut a přihlásila se i k útoku na pražskou restauraci Řízkárna. Podle Borlova advokáta není důvod, aby byl jeho klient držen ve vazbě. Dodal, že soudu nabídli určité záruky.

Doporučujeme

Most - Okresní soud v Mostě propustil po půl roce z vazby anarchistu Lukáše Borla, který je podezřelý z toho, že stojí za takzvanou Sítí revolučních buněk. Ta se v minulosti se přihlásila třeba k několika útokům na pražskou restauraci Řízkárna.

"Je to tak, soud ho propustil," potvrdil informace Aktuálně.cz Borlův advokát Pavel Uhl. "Soud rozhodoval o druhém prodloužení vazby, my jsme soudu dali určité záruky a on jej propustil," uzavřel Uhl.

Soud Borla propustil ve čtvrtek dopoledne. "Vazební důvody nadále trvají, avšak s ohledem na dobu, kterou již obviněný strávil ve vazbě, a s ohledem na záruky, které byly soudu poskytnuty, bylo rozhodnuto o tom, že obviněný bude z vazby propuštěn," napsala Aktuálně.cz mluvčí mosteckého soudu Jitka Neterdová.

"Obviněnému byl uložen dohled probačního úředníka, byl přijat jeho písemný slib, byla složena peněžitá záruka a dále bylo obviněnému zakázáno opustit území České republiky," dodala.

Borla v září loňského zadrželi mostečtí policisté a celý případ kolem radikální Sítě revolučních buněk, za níž má právě Borl stát, vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Do vazby ho soud poslal kvůli obavě z útěku, skrývání se, ale také kvůli možnému pokračování v trestné činnosti.

Pro policisty je anarchista Lukáš Borl známou postavou. Před soudem stál již v roce 2009, kdy ho společně s dalšími 14 squattery, kteří se ve stejném roce nezákonně zabydleli v opuštěné vile na pražském Albertově. Tehdy však soud uznal, že nešlo o trestný čin a Borla osvobodil.

Členové Sítě revolučních buněk několikrát podpálili auto majitele pražské restaurace Řízkárna, protože podle nich dlužil peníze svým zaměstnancům. Přiznali se také k zapálení několika policejních aut.

autoři: Lukáš Prchal, Jakub Zelenka, Jan Menšík

Související články