Přeskočit na obsah
Benative
16. 3. Elena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Soud projedná další Feriho znásilnění, do sálu bude kvůli velkému zájmu vydávat vstupenky

ČTK

Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Podle dřívějších informací se stíhání týká případu sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale muž bez jejího souhlasu sundal kondom. Na jednání plánuje soud kvůli předpokládanému zájmu veřejnosti vydávat vstupenky.

Dominik Feri, 26.10. 2023
Dominik Feri, 26.10. 2023
Policie Feriho obvinila loni v březnu po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Soud to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle rozhodnutí soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.

Na pondělní jednání soud plánuje podle tiskové zprávy zveřejněné v polovině února vydávat vstupenky. Kapacita síně je 25 míst. Část vstupenek si mohli novináři rezervovat předem, zbylé bude justiční stráž vydávat od dnešního rána. Soud také vyhradil dvě jednací síně, které budou sloužit jako zázemí pro veřejnost.

Feri si nyní ve vězení odpykává trest za znásilnění jiných dvou dívek a pokus o znásilnění další. Požádal o podmínečné propuštění, teplický soud v polovině ledna žádost nepravomocně zamítl.

Nejnovější
Lukáš Dostál v akci

Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu, Draisaitl nedohrál kvůli zranění

Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.

