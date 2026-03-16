Soud projedná další Feriho znásilnění, do sálu bude kvůli velkému zájmu vydávat vstupenky

Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes začne zabývat případem bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění. Podle dřívějších informací se stíhání týká případu sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale muž bez jejího souhlasu sundal kondom. Na jednání plánuje soud kvůli předpokládanému zájmu veřejnosti vydávat vstupenky.
Policie Feriho obvinila loni v březnu po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Soud to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle rozhodnutí soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Na pondělní jednání soud plánuje podle tiskové zprávy zveřejněné v polovině února vydávat vstupenky. Kapacita síně je 25 míst. Část vstupenek si mohli novináři rezervovat předem, zbylé bude justiční stráž vydávat od dnešního rána. Soud také vyhradil dvě jednací síně, které budou sloužit jako zázemí pro veřejnost.
Feri si nyní ve vězení odpykává trest za znásilnění jiných dvou dívek a pokus o znásilnění další. Požádal o podmínečné propuštění, teplický soud v polovině ledna žádost nepravomocně zamítl.
ŽIVĚ Pavel bude se Schillerovou jednat o rozpočtu, bude se ptát na rozpočtovou odpovědnost
Prezident Petr Pavel bude dnes jednat na Pražském hradě s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna a k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu, Draisaitl nedohrál kvůli zranění
Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 27 zákroky k vítězství 4:3 v Montrealu. Na český brankářský souboj nedošlo, na straně poražených plnil Jakub Dobeš roli náhradního gólmana. Leon Draisaitl skóroval při výhře Edmontonu 3:1 nad Nashvillem, ale v zápase od druhé třetiny kvůli blíže nespecifikovanému zranění nepokračoval.
V prvním kole "komunálek" ve Francii uspěl expremiér Philippe, zvyšuje to jeho šanci na prezidentství
Ve Francii skončilo první kolo místních voleb, ve kterých občané rozhodují o starostech a zastupitelích ve zhruba 35 tisících městech a vesnicích. Ve městě Le Havre podle předběžných výsledků uspěl bývalý francouzský premiér Édouard Philippe, kterému tak vzrostly šance pro prezidentské volby plánované na rok 2027.
Koukat na tenis? To radši devadesátkový film, nebo Muchovou, pobavila Šwiateková
Bývalá královna žebříčku a současná dvojka Iga Šwiateková přiznala, že když zrovna nehraje tenis, v televizi na něj zrovna moc nekouká. Volný čas tráví Polka specifickým způsobem.
ŽIVĚ Írán vyzval k evakuaci částí Dubaje a Dauhá, v příštích hodinách tam zaútočí
Írán vyzval obyvatele několika oblastí v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a Dauhá v Kataru k okamžité evakuaci, protože na ně bude v příštích hodinách útočit, píše agentura Reuters. Výzvu zveřejnila státní íránská stanice Press TV s tím, že důvodem k útoku je přítomnost amerických jednotek.