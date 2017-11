Soud potrestal majitele sauny, v níž zemřely dvě ženy. Nemohly se dostat ven

před 49 minutami

Okresní soud v Jičíně potrestal majitele sauny, ve které letos na jaře zemřely dvě ženy. Při saunování se nemohly dostat ven. O potrestání soud rozhodl 27. října trestním příkazem. Protože rozhodnutí není pravomocné, soud jej blíže nekomentoval a jeho obsah není veřejný. Pokud obžalovaný nebo státní zástupce proti trestnímu příkazu podají odpor, konalo by se v případu hlavní líčení. Obžalovanému hrozí za přečin usmrcení z nedbalosti až tři roky vězení. Tragédie se stala letos 15. dubna v zahrádkářské kolonii nedaleko Jičína. Matka s dcerou ve věku 65 a 45 let se saunovaly u své známé. Té se zdálo, že ženy dlouho nevycházejí. Když přišla do sauny, našla je ležící na zemi.

